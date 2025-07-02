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建商真讓利？顏炳立：房市昔是Lululemon產品賣LV價 如今「打龍成蛇」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
戴德梁行今日舉行2025上半年房地產市場回顧及下半年市場展望記者會，董事總經理顏炳立表示，實價登錄顯示多數建案仍維持原有利潤水位，並未真正讓利。 記者林莉／攝影
戴德梁行今日舉行2025上半年房地產市場回顧及下半年市場展望記者會，董事總經理顏炳立表示，實價登錄顯示多數建案仍維持原有利潤水位，並未真正讓利。 記者林莉／攝影

近期建商頻傳讓利，戴德梁行董事總經理顏炳立今日表示，所謂讓利，多為調降開價而非實際成交價鬆動，實價登錄顯示多數建案仍維持原有利潤水位，他說，這哪叫讓利？只是把開太高的價格還原回來，過去就像Lululemon產品賣LV價，即使喊出降價一、兩成，多數也只是行銷手法，建商仍有獲利空間，真正大跌價的情況，一點機會都沒有。

戴德梁行今日舉辦2025上半年房地產市場回顧及下半年市場展望記者會，顏炳立指出，房市已告別政策補貼與資金寬鬆所造就的假性榮景，2025年第3季將進入價格緩修、買氣觀望的新常態，隨著市場回歸理性，未來成屋將「打龍成蛇」，價格會被打回原形，但在買方縮手、賣方惜售的僵局下，只剩自住者在等價跌，房仲只能當阿湯哥，去完成不可能的任務。

顏炳立說，根本不需要中央銀行祭出第八波選擇性信用管制，應該去看前七波放出去的錢都被炒去哪裡了，原本政府鼓勵年輕人買房的政策，最終卻被市場資金扭曲利用，形成價漲過快的現象。

顏炳立說，預售市場受資金面與信心面雙重打擊，蛋白區比蛋黃區還冷清，量縮與價格修正同步發生，過去中南部因產業進駐帶動的熱度，如今也快速退潮。顏炳立指出，北部買氣若冷，中南部更不可能好。

展望2025年下半年，顏炳立比紹，市場仍將處於「夏天穿毛衣」的冷冽狀態，買賣雙方對價格認知落差大，房市將呈現「量縮、價緩修」的盤整格局。

在各類不動產方面，他說，土地市場限貸發酵，蛋黃區因僅剩都更布料，價格仍堅挺；蛋白區則已有5%修正空間可見成交。商用不動產因投報率未達法人門檻，成交困難，僅剩自用避險買盤；店面市場受內需疲弱影響，租金難撐、投資性買盤退場；飯店市場則如「夢遊」，買盤觀望，僅土地轉作他用具潛力。

唯一例外在辦公室產品。顏炳立指出，科技產業進駐蛋白區，推升中古辦公室價格，反而帶動蛋黃區辦公產品比價效應。

建商 買氣 顏炳立

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