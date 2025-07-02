賴總統將推國軍搭機升等 交通部：持續與航空公司溝通

賴清德總統1日發表「團結國家十講」的第四講時提到，針對7月份，台灣六家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機外，他更下令交通部長陳世凱再去交涉，未來在登機後，如果商務艙還有空位，應該讓軍人自動升等。對此，交通部回應，會繼續和各航空公司積極溝通協調，期許能夠為這些保家衛國、默默付出的國軍弟兄姊妹，提供更多貼心、實用的禮遇措施。

賴總統指出，感謝全體國軍奉獻捍衛國家，軍人保家衛國是崇高的志業，大家要心存感激，全體國人都要做國軍的後盾。他強調，持續提升不能嘴巴講講而已，政府會持續提升軍人待遇跟福利，來力挺國軍。從7月開始，六家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機服務，同時請交通部長陳世凱再去接洽，未來如果登機之後，商務艙還有空位，那應該要讓軍人自動升等。

對此，交通部表示，會一直秉持著尊軍、愛軍、敬軍的精神，持續積極努力，也要特別感謝各國籍航空公司，對軍人優先登機服務所給予的支持與協助。

交通部說，會繼續和各航空公司積極溝通協調，期許能夠為這些保家衛國、默默付出的國軍弟兄姊妹，提供更多貼心、實用的禮遇措施。希望讓每一位服役中的軍人，在保衛國家的同時，也能感受到社會最真誠的尊敬與溫暖。