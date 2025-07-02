遠東 SOGO 榮獲 AREA 三項肯定

遠東SOGO百貨自2015年啟動企業社會責任（CSR）元年以來，以多元創新永續作為引領業界，連續七年（2019–2025）榮獲由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），累計囊括18項殊榮。今年再次展現卓越實踐力囊括三項大獎，包括連續六年獲「人力投資獎」、第六度獲「綠色領導獎」，第二度獲「健康推廣獎」。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示：「我們相信，企業責任不僅是友善環境，更應善待社會。」AREA素有「亞洲永續諾貝爾」之稱，遠東SOGO自2019年起從不缺席，持續投入低碳營運、永續消費教育、人才投資，已是國內公認的百貨永續模範生，雖非上市櫃公司，始終超越法規自主管理，未來將持續深化綠色行動、健康倡議與人本投資，成為台灣零售業邁向淨零與共好社會的典範。

面對氣候變遷帶來之風險與機會，遠東SOGO鎖定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」為「淨零三大策略」，依據氣候相關財務揭露（TCFD）規範，建構氣候治理藍圖，規劃管理路徑，對外與國際接軌，對內引領產業提升，積極的節能減排作為獲得「綠色領導獎」。遠東SOGO除了是EP100能源生產力提升國際倡議的亞太零售百貨業唯一成員，也是台灣百貨業首家簽署SBT科學基礎減碳承諾的大型連鎖百貨，今年初通過ISO 20400永續採購指南驗證、並設定環保贈品年採購比例目標。

百貨商品首重在食安，遠東SOGO擴大通路影響力，結合價值鏈資源，連續六年舉辦「遠東SOGO永續飲食料理競賽」（前身為宅料理競賽），讓全民在趣味競賽中學習如何「吃得安全、健康、永續」，從選擇食材的第一步就開始落實健康飲食生活，將基本生理需求，轉化為提升生活品質與社會責任的力量。歷屆永續飲食料理競賽共645組參賽，催生百位健康與永續飲食推廣種子，觸及7,500萬人次，也帶動館內餐廳採用在地當季食材，推出高纖低碳排菜單，形成「供應商、餐飲業者、消費者」三方共好的正向循環，再度獲得AREA「健康推廣獎」肯定。

在服務業人力短缺與數位轉型浪潮中，遠東SOGO則以「打造選用育留的幸福職場」為核心策略，透過五個具槓桿作用的人才投資面向，包含薪酬、職安、ESG、DEI、數位為行動主軸，平均薪資領先同業近一成、薪酬超前近四成，並已連續四年加薪、重新設計職級，藉此解決人才斷層危機、強化永續競爭力、職場數位轉型等三大關鍵問題，進而提升人才吸引力、提高組織韌性，連續六年獲「人力投資獎」。