快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

遠東 SOGO 榮獲 AREA 三項肯定

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO榮獲AREA三項肯定。遠東SOGO/提供
遠東SOGO榮獲AREA三項肯定。遠東SOGO/提供

遠東SOGO百貨自2015年啟動企業社會責任（CSR）元年以來，以多元創新永續作為引領業界，連續七年（2019–2025）榮獲由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），累計囊括18項殊榮。今年再次展現卓越實踐力囊括三項大獎，包括連續六年獲「人力投資獎」、第六度獲「綠色領導獎」，第二度獲「健康推廣獎」。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示：「我們相信，企業責任不僅是友善環境，更應善待社會。」AREA素有「亞洲永續諾貝爾」之稱，遠東SOGO自2019年起從不缺席，持續投入低碳營運、永續消費教育、人才投資，已是國內公認的百貨永續模範生，雖非上市櫃公司，始終超越法規自主管理，未來將持續深化綠色行動、健康倡議與人本投資，成為台灣零售業邁向淨零與共好社會的典範。

面對氣候變遷帶來之風險與機會，遠東SOGO鎖定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」為「淨零三大策略」，依據氣候相關財務揭露（TCFD）規範，建構氣候治理藍圖，規劃管理路徑，對外與國際接軌，對內引領產業提升，積極的節能減排作為獲得「綠色領導獎」。遠東SOGO除了是EP100能源生產力提升國際倡議的亞太零售百貨業唯一成員，也是台灣百貨業首家簽署SBT科學基礎減碳承諾的大型連鎖百貨，今年初通過ISO 20400永續採購指南驗證、並設定環保贈品年採購比例目標。

百貨商品首重在食安，遠東SOGO擴大通路影響力，結合價值鏈資源，連續六年舉辦「遠東SOGO永續飲食料理競賽」（前身為宅料理競賽），讓全民在趣味競賽中學習如何「吃得安全、健康、永續」，從選擇食材的第一步就開始落實健康飲食生活，將基本生理需求，轉化為提升生活品質與社會責任的力量。歷屆永續飲食料理競賽共645組參賽，催生百位健康與永續飲食推廣種子，觸及7,500萬人次，也帶動館內餐廳採用在地當季食材，推出高纖低碳排菜單，形成「供應商、餐飲業者、消費者」三方共好的正向循環，再度獲得AREA「健康推廣獎」肯定。

在服務業人力短缺與數位轉型浪潮中，遠東SOGO則以「打造選用育留的幸福職場」為核心策略，透過五個具槓桿作用的人才投資面向，包含薪酬、職安、ESG、DEI、數位為行動主軸，平均薪資領先同業近一成、薪酬超前近四成，並已連續四年加薪、重新設計職級，藉此解決人才斷層危機、強化永續競爭力、職場數位轉型等三大關鍵問題，進而提升人才吸引力、提高組織韌性，連續六年獲「人力投資獎」。

SOGO 消費

延伸閱讀

HTC舉辦亞洲VTuber選秀節目「V-POP ASIA」 徵選會唱歌的中之人參戰

2025遠東SOGO永續飲食料理競賽 最高獎金15萬 邀您一同「為氣候選食，為未來而煮」

SOGO復興館男裝更好逛 暌違18年首度改裝大變身

SOGO年中慶開跑 聯名卡首推刷3000就送180

相關新聞

法拍撿便宜反落入「高稅陷阱」 兩件事沒弄懂別亂出手

近年不少投資人透過法院或行政執行署法拍市場標下土地，期待以低價換取高報酬，但新竹稅務局提醒，法拍看似划算，卻隱藏兩大稅務...

拼裝電動車管理 立委籲交通部2個月內訂統一指引

立委李坤城、林月琴2日召開記者會，呼籲交通部應該於2個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，都必須有...

屋主不撐了！大直水岸名宅讓價轉手、創社區新低

2025年上半年，豪宅市場呈現兩樣情！大安區捷運信義安和共構案「首泰信義」，今年4月成交高樓層戶，總價約1.96億元、單...

國內外政經局勢未解 戴德梁行：國內商用不動產靠產業剛需撐盤

國際政經局勢動盪、中央銀行限貸政策未鬆綁，戴德梁行指出，今年第2季台灣大額商用不動產交易總額仍達313.1億元，顯示產業...

建商真讓利？顏炳立：房市昔是Lululemon產品賣LV價 如今「打龍成蛇」

近期建商頻傳讓利，戴德梁行董事總經理顏炳立今日表示，所謂讓利，多為調降開價而非實際成交價鬆動，實價登錄顯示多數建案仍維持...

賴總統將推國軍搭機升等 交通部：持續與航空公司溝通

賴清德總統1日發表「團結國家十講」的第四講時提到，針對7月份，台灣六家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機外，他更下令交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。