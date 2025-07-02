104人力銀行攜手緯育 TibaMe 打造「就業列車」 面試率平均提升逾30%

104人力銀行統計，數位科技相關每月工作機會突破25萬個、非本科轉職者求職困境加劇，104人力銀行與緯育TibaMe合作打造「就業列車」，為業界首創轉職一站式支援模式，整合緯育TibaMe的實戰培訓課程，與104學習精靈的就業輔導，幫助學員從「技術訓練」到「職場就業」，更順利到位。經驗顯示，學員在 104人力銀行的履歷標註「緯育TibaMe結訓」，企業邀約面試率平均提升超過30%。

緯育TibaMe深耕數位科技轉職培訓，觀察到許多學員在學成後可能面臨求職卡頓點：缺乏面試經驗、轉職身分的履歷能見度不高。緯育TibaMe就業列車針對這些卡頓點，設計出能幫助通關的直通列車。

緯育TibaMe透過系統性的培訓與專題實作，協助學員養成並掌握符合業界需求的職務技術能力；就業輔導整合104專業資源：學員具備核心技能後，由104求職顧問指導履歷與模擬面試訓練，提升學員求職競爭力。經完整就業輔導，學員於104人力銀行的履歷可獲「緯育TibaMe 結訓標註」，根據合作數據顯示，其企業邀約面試率平均提升超過30%。

緯育TibaMe副總經理黃永鑫表示，緯育學員的就業率高達95%，核心關鍵是透過系統性的培訓及專題實踐，讓不同學經歷的學員在結訓後，建立能在職場上解決工作任務的能力，成為企業願意挑選及肯定的人才。104人力銀行總經理陳嵩榮表示，企業在尋找人才時，最關鍵的是求才規格是否與人才能力精準對接。「104學習精靈」針對履歷撰寫、模擬面試與職能標註等設計，正是協助學員從學習端養成實用技能，最終成功轉化為企業所需的即戰力。

陳嵩榮進一步指出，根據 104人力銀行內部數據顯示，2025年數位科技相關工作機會單月就超過25萬個，找數位科技相關工作的求職者年增幅4%。數位科技企業、人才需要更高效率媒合匹配。