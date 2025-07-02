美容師轉行信義房屋 葉依珊克服撞牆期獲客戶讚揚

25歲的信義房屋北美術店專員葉依珊，從台南嘉南藥理大學畢業後任職醫美診所美容師，月薪三萬初，時間長、體力付出大，收穫與努力不成正比，幾經思考後踏入房仲業，選擇值得信賴、有制度與資源的上市公司信義房屋，她真誠待人，善於換位思考，多次獲得客戶讚揚「感受到她服務不求回報的心意」。

葉依珊說，剛加入時，也曾懷疑自己選擇對不對。與許多新手業務一樣，面對陌生開發、人脈經營與業績壓力時，一度迷惘。

「早上去跑社區，下午安排拜訪行程，一開始的委託多半是客戶主動回電，自己也不擅長陌生開發。」葉依珊回想，為了提升接案效率，她主動請教學長姐，學習他們如何打電話、發派報、與住戶互動，漸漸的培養自己的作業心法。

「我不喜歡一味與人競爭，與其急著成交，我更在意跟客戶之間的互動。」葉依珊說，自己善於傾聽，擅長換位思考，「如果今天我是客戶，每次對談對方都只想成交、只講利益，我也會感到不舒服。」

她自認不是個銷售型強人，秉持樂觀、親切的態度幫助客戶。曾有客戶委託她協助出租房屋，雖然最後未順利完成交易，但她在諮詢過程中提供的成交行情、市場資訊、社區平面圖、稅費資訊等，專業又細心，都讓客戶留下深刻印象。

葉依珊說，面對不確定的市場與業績壓力，的確曾經低潮，但幸好有團隊的陪伴與支持，無論是主管還是同事，總能適時給她方向，「信義的文化真的很好，當你困惑時不會讓你自生自滅，而是幫助你調整、成長」。

加入信義一年多，葉依珊認為自己仍在努力，她相信，房仲不只是成交的工作，更是與人建立信任關係的過程。只要溫柔傾聽、將心比心，會慢慢累積屬於自己的客戶群與口碑，「當你真心待人，總有一天，他們會記得你」。

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