降價潮來了？顏炳立：只是一場秀、買賣雙方都處於六個字

近來頻傳建商降價，不少人認為大讓利潮要來了。戴德梁行總經理顏炳立表示，現在所謂的讓利，都是建商行銷手法，利用降價第一槍來吸引買氣，民眾應該看清楚。

他表示，建商不做賠本生意，現在很多案子是拿蛋白區價格和蛋黃區做比較，「這哪叫讓利，只是把開價開太高的，現在還回來」，就像從開LV價格回到Uniqlo價格，回到原本正常的情況。

顏炳立強調，開價讓利10%、20%，都只是行銷的噱頭，一個建案合理的利潤如果是二成，開價可能加到三成、四成以上，現在買氣不好，如果手上有些案子賣不好，金流有問題，就會訴求讓利來吸引買氣。

只是實際上，就算讓利一、二成，建商還是有賺，只是把修正之前的超額利潤，回到合理利潤。很多人期待大跌價，但就他來看，就是七個字「一點機會都沒有」。

顏炳立表示，去年房市是量價買氣，量先出來，量價上去，今年則是反過來買氣量價，買氣斷了，量價下滑。房市土地降溫，房價緩修，預住蛋白區冷過蛋黃區，成屋打龍成蛇趨勢不變，預料下 年量還會再縮 ，買氣再降。

第三季房市房市會陷於回憶，觀望。盤整，價緩修，買方縮手，賣方惜售，市場只有等待價跌的自用者 接盤者 ，但借不錢就不會買了，限貸斷了投資，成交量會大幅萎縮。

第四季房市仍會處於夏天穿毛衣，沒有激情，繼續量縮，不斷累積價跌的壓力，現在壓力鍋還不到掀開的時候。

對於今年各類市場，土地市場蛋黃區只剩都更布料，價仍堅挺，蛋白區西裝布 ，如果價格修正仍有市場，商用不動產部分，如果未達法人標準很難成交，店面市場因內需不振，租金難上揚，飯店市場則仍處於夢遊狀態。

顏炳立表示，目前市場只是一場秀，建商從觀望心態，轉為調整開價，吸引買方，但仍處於獲利價格階段，只有獲 才會出貨，真虧錢就不會賣了。現在市場是，賣方定價，買方選價，買賣雙方都處於六個字「自我感覺良好」。