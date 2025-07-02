美國對等高關稅大限將屆 台南台灣鯛成功敲磚新加坡市場

7月9日美國暫緩全球課徵高額對等關稅大限將屆，對台南以外銷為導向的農漁產品來說，無疑是一大挑戰，尤其是蘭花與台灣鯛，南市府為積極拓展多元外銷市場，今年成功獲得新加坡5公噸訂單，市長黃偉哲今也親自封櫃，宣布台灣鯛正式啟運出口新加坡。

黃偉哲表示，台灣鯛以往外銷市場集中在美加及中東，面對美國關稅稅率尚未明朗化，此次成功開拓新加坡市場，可望提升漁民對外銷市場的信心；今年在新加坡食品展期間，不少當地廠商品嘗蒲燒台灣鯛後，更是一試成主顧，展覽期間天天光顧，對台灣鯛讚不絕口。

他說，出口到新加坡的台灣鯛產品包含魚排、帶皮魚片、整條的條凍，都相當適合火鍋及各式料理，另外還有已料理好的蒲燒魚腹及炸魚塊，可供應多家新加坡餐廳及超市，在面對國際貿易情勢變化下，市府將持續推動公私協力與內外銷並進策略，保障漁民收益與產業穩定。

農業局表示，台南台灣鯛年產量約2萬5千公噸，占全台約45%，分布在學甲、麻豆、下營、六甲及官田等，市府今年在端午期間前往新加坡「台灣館」行銷台灣鯛，成功促成台南市漁產運銷公司與當地食品公司合作，並在6月24日下單5公噸台灣鯛，訂單金額約新台幣60萬元。

農業局也提到，位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，導入創新冷鏈技術，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地，第一階段開發已在去年完成部分竣工驗收，第二階段則預計今年8月完工、10月底前移交營運，未來年處理量可達1千公噸以上。