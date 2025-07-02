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傳好市多將進駐台南這一區 房仲：房價基期低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南台南副都心擁「建設、地點、房價基期較低」三大優勢，且尚有許多素地，發展潛力值得期待。圖／信義房屋提供
南台南副都心擁「建設、地點、房價基期較低」三大優勢，且尚有許多素地，發展潛力值得期待。圖／信義房屋提供

近日市場盛傳好市多將在台南開設第二家分店，最快2028年在南台南副都心開幕；信義房屋在地專家指出，此區擁建設、地點、房價基期較低三大優勢，加上鐵路地下化工程預計明年完工通車，南台南副都心將可串聯南台南火車站、周邊文教用地與巴克禮公園，且副都心區內尚有許多素地，發展潛力值得期待。

台南市府日前公開「東區商四複合式商業設施促參案」報告，其中兩筆土地擬引進「國際知名連鎖零售業者」，報告內提及之業態與營運數據，皆與好市多高度吻合，幾可確定就是由好市多進駐南台南副都心。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，台南市區素地已經不多，南台南副都心一帶因過去多是台糖土地，近年才逐漸釋出，反而是少數素地多的區段。

此區往東區、仁德都不遠，生活機能尚屬便利，距省道車程1分鐘，台南機場約5分鐘，上台86線則是10分鐘以內；而好市多擬進駐的商四用地旁，是約15公頃的文教商業用地，最早期擬打造小巨蛋，但一直未能實現，市政府預計未來再發包。

張榮指出，鐵路地下化在南台南副都心設立南台南火車站，明年即將完工通車，南台南副都心往北銜接台南車站商圈更方便，加上鄰近東北側文化中心巴可禮公園、崇明商圈及市立醫院商圈，如若加上美式賣場、文教商業設施都進駐，此區人流量與商機可期。

在房價部分，張榮表示，相較文化中心、中華東路一帶的正東區，房價站穩5字頭，平實營區更接近6字頭，同屬東區的南台南副都心目前僅在南側、東區與仁德區交界處有一些社區大樓，屋齡4至5年，單價落在4字頭，而仁德區二空國宅屋齡10餘年，單價則在25至30萬，基期相對都較低，可預期未來如建設陸續到位，區段房價將頗具潛力。

好市多 房價 鐵路地下化

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