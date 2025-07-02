法拍撿便宜反落入「高稅陷阱」 兩件事沒弄懂別亂出手

近年不少投資人透過法院或行政執行署法拍市場標下土地，期待以低價換取高報酬，但新竹稅務局提醒，法拍看似划算，卻隱藏兩大稅務風險，若忽略土增稅的計算方式，可能導致獲利大幅縮水，甚至賠錢出場。

稅務局指出，投資人購買法拍土地時，應注意兩大重點，首先，留意拍定價格是否明顯低於公告土地現值，若價差過大，將成為日後土地增值稅的「陷阱」來源；其次，需檢視土地是否曾享有免稅優惠，例如農地、公共設施保留地等，這類土地因過去稅基偏低，轉售時容易產生高額漲價總數額，稅負驟升。

依據土地稅法規定，若法拍成交價格低於公告土地現值，該拍定價即被認定為「前次移轉現值」，並作為日後出售時計算土地增值稅的基準之一，也就是說，雖然當下以低價買入看似賺到，但未來轉售時，因「前低後高」的價差拉大，反而提高課稅基礎。

舉例來說，王先生3年前在法拍市場以每坪2.8萬元購入1筆公告現值為5萬元的建地，最近以6萬元轉售，原估賺超過每坪3萬元，報稅時才發現，土地增值稅是以2.8萬元計算，而非公告現值5萬元為基準計算，導致「漲價總數額」拉高，稅金逼近百萬元，幾乎吃掉原本的利潤空間。

稅務局強調，法拍土地價格雖具吸引力，但稅務成本不容忽視，投資人應先做足功課、諮詢專業稅務意見，再決定是否出手。