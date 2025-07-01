美景加美食！日月潭「晶澤會館」重磅推出乾式熟成牛排

搶攻暑假旅遊商機，坐落於日月潭伊達邵碼頭的「晶澤會館」宣布，位於飯店二樓的「亞覓餐廳」自7月起正式對外開放，主打日月潭地區罕見的「乾式熟成牛排」，搭配星空圓頂包廂與季節限定的八款精釀啤酒，打造一場融合時間、空間與風味的慢食型餐飲提案。

日月潭向來是國旅最愛的熱門風景區之一，隨著暑假旅遊旺季到來，日月潭旅宿市場競爭日趨白熱化，旅宿業者以新型餐飲場域做出市場區隔，全力吸引遊客的目光。

晶澤會館營運長陳琳凱表示，亞覓餐廳自建專業乾式熟成空間，控溫於攝氏2度、濕度維持在75％，選用美國安格斯Choice等級紐約客原肉，進行21天以上的乾式熟成處理。

不同於濕式熟成著重軟化與儲藏，乾式熟成強調水分蒸散與酵素催化所產生的天然濃縮香氣與風味層次，質地緊實，回甘明顯。

熟成過程中，還特別加入威士忌與台灣原生馬告香氣，打造出森林木質與辛香調性，跳脫傳統熟成牛僅靠菌種風味構成的單一表現。料理上桌前以龍眼木炭火慢烤，僅佐以馬告海鹽，完整保留熟成後肉品的原始深度與香氣。

陳琳凱表示，亞覓餐廳目前以預約制推出「乾式熟成分享餐」，為雙人設計，從開胃小品到主餐皆圍繞「時間風味」概念設計，呈現熟成技術於不同食材中的應用。餐點內容包含多款共享式菜色，搭配湯品與甜點各兩份，兼顧節奏、層次與風味平衡。

整體套餐強調熟成技法，從肉品延伸至油脂、湯底與醬料應用，搭配酸香與煙香料理點綴，適合對熟成風味有興趣的雙人共享組合。

不僅如此，亞覓餐廳同步推出位於晶澤會館頂樓的「星空圓頂包廂」，空間採透明半球體結構，白天可遠望日月潭湖景，夜晚則可仰望星空，結合環形沙發與低色溫照明，營造靜謐的沉浸式用餐環境。

陳琳凱表示，此包廂設計靈感，源自北歐極光艙（Aurora Dome），讓整頓晚餐如同進入一場時間暫停的儀式體驗。

此外，為強化用餐的個性化體驗，亞覓餐廳引進八款現壓精釀啤酒，每季更新風味陣容，從柑橘、小麥、果香、焦糖至重酒花皆有涵蓋。陳琳凱說，現場服務人員會提供風味建議，依據主餐肉品與個人喜好協助搭配，強調「飲品不只是配角，而是構成餐桌節奏的延伸。」

陳琳凱表示，亞覓餐廳未採大量翻桌制，也未設置拍照打卡裝置，而是選擇以「最需要時間成本的料理」作為品牌定位核心。從預訂、備料到每日限量供應皆採職人制管理，強調熟成肉品需等其達最佳風味階段後才可供餐。

陳琳凱強調，「我們知道這樣的模式在現代不是最快的，但時間在這裡，是食材的一部分，也該是消費者感受到的一部分。」