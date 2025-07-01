車市6月掛牌數成長8%

車市關稅及貨物稅政策方向在6月下旬明確後，讓車市略見暖意，交通部昨（1）日公告的6月車市領牌數來到34,320輛，不僅較原先預估的3.3萬輛成長3-4%，月增甚至達8.2%，呈現拉尾盤，業內預期，7月會更好。

不過，由於關稅與貨物稅消息是6月下旬才逐漸明朗，對整體車市來說影響有限，6月的掛牌量還是清淡，較去年仍減少17.5%。上半年總市場198,967輛，年減14.6%。

值得注意的是，豪華進口車受到關稅、貨物稅衝擊力最強，因此6月掛牌數的衰退幅度也大， 6月高級車市場總登錄數為8,413輛，年減38.8%，總市場占比24.5%。

在此背景下，龍頭車廠和泰車對於7月市場轉趨樂觀，預期7月車市可望達到4.5萬輛以上，以4.5萬輛估計，則與去年相當。

為了搶攻7月車市，包括和泰車、馬自達、MG、裕日車各家車廠紛紛推出超強優惠、高額零利率、延長保固等促銷案，目標在7月到8月間把握機會，再衝一波，這也是和泰車對7月車市樂觀的關鍵。

和泰車為了補上近兩個月落後的進度，7月祭出史無前例優惠，對特定車款祭出「贈品、保固延長 、購車金」等多項優惠，概估單一車輛的優惠總價值上看16萬元。

目前各家車商對於7月的市場看法相當紛歧，國產車商相對較為樂觀，認為超強促銷優惠加上降稅議題暫告一段落，買氣可望重返旺季表現，進口車商則相對保守，認為消費者仍在觀望。

特別的是，6月各家車廠跟去年同期比多是衰退，但中華商用車因為J Space需求強勁，較去年同期成長32.7%。另外，和泰車維持平盤。

關稅和貨物稅降稅的議題造成消費者緩購，6月下旬整體車市已開始回溫，但因美國對等關稅影響，消費者對關稅調降之預期心理導致市場觀望氣氛濃厚，對豪華車與進口車的影響更大，要恢復過往的榮景，恐怕要再等等。