台中水湳中央公園「大樓3房價換同區電梯豪墅」超吸睛

台中大巨蛋選址水湳經貿園區，為區域房市再添利多。根據最新市調，目前水湳預售案成交單價已站穩8字頭，未來單價破百萬有望，3房+車位總價逾4,000萬將成基本盤。近日就有建商逆勢喊出「水湳中央公園3房價換同區電梯豪墅」，在中央公園特區推出總價3,888萬元起的電梯豪墅，引起市場矚目。

台中市長盧秀燕6月28日拍板台中大巨蛋將落腳水湳中央公園特區創研一用地，興建一座可容納逾3萬人的多功能場館力拚2030年完工。預期水湳經貿園區預售新案將有望突破單坪百萬大關，高價成交將不再是偶發現象，未來也有望一舉超越七期房價。

市府投入開發水湳經貿園區重大公共建設超過500億元，中央公園特區更是全台最大公園綠地，儼然已成為台中首富群首選豪宅之區，幾項重大建設都將陸續進入收尾階段。

包括國際會展中心預計今年10月開幕首展、綠美圖12月開幕、水湳轉運中心明年完工，加上鄰近台中科學園區，也吸引不少科技新貴的目光。根據樂居網統計，2024年水湳中央公園特區全年交易量達645戶，新案平均成交單價達每坪68.6萬元，

業界預期，台中大巨蛋正式拍板落腳水湳中央公園特區，為水湳經貿區域房市再添強心針，水湳從「話題熱區」邁向「實質高價區」的態勢已相當明顯。推估目前水湳成交單價今年已穩定站上8字頭，只一年時間足足漲了20多萬元，挑戰單坪百萬大關近期可待。

根據市場調查，目前水湳區域內預售案，包括「豐邑PARK ONE」實登最高單價95萬元、「遠雄綠美」實登最高單價89.85萬元、「親家中央公園」88.58萬元、「華固頂匯」86.12萬元、「雙橡園4117」84.3萬元等。

其中，位於中央公園特區、國際會展中心附近的「大樁園8」白派建築5層樓電梯豪墅，產品規劃地坪26至69坪、建坪69至90坪，4至5大套房+雙平面車位，總戶數18戶，每戶總價從3,888萬至6,038萬元，總銷約7.5億元。

此案強調建築外觀及配備均採用頂級規格，移植14期6,000萬以上等級的建築規畫，卻比照中央公園3房總價推出，讓客戶趨之若鶩，尤其是來自中科的科技族群。

大樁建設副總鄭國政表示，隨著水湳經貿園區重大建設陸續完工，區域內房市增值潛力大，「就像當初七期一坪10幾萬，如今已上看百萬的道理是一樣的」。

加上水湳重大建設豐碩，距離總產值破兆元的中科園區僅約5分鐘車程的「大樁園8」，搶占台中唯一破兆地段，且距離泰安國小、西苑中學都在5分鐘車程內，距離中國附醫、逢甲大學、僑光科大也都不遠，醫療與教育共築穩定根基，成為台中最宜居的生活環境。