台塑新智能電池回收線 邁步

台塑新智能昨（1）日宣布，已建置完成全台第一座鋰鐵電池完整回收示範線，這座示範線能整合前段物理破碎與後段化學萃取，成功提煉出電池級碳酸鋰，直接用於鋰電池再製，透過串聯生產、回收再利用，將能強化新能源供應鏈韌性，呼應國家推動自主回收循環鏈政策，在新能源循環經濟體系邁出關鍵一步。

稀貴金屬已成全球核心戰略資源，環境部近期規劃資源循環推動法以強化資源安全，並因應鋰電池應用範圍與使用量雙雙增長，政府自2025年7月1日起實施二次鋰電池回收清除優惠費率，鼓勵產業投入回收再利用，建構在地循環體系，確保高價值金屬資源留存國內，強化台灣在全球能源經濟的競爭優勢。

台塑新智能董事長王瑞瑜指出，鋰電池應用從3C電子產品迅速擴展至電動車與儲能領域，台灣使用量節節攀升，鋰電池後端回收處理是當務之急。她表示，示範線更具備驗證及放大能力，已規劃後續量產作業，包括建置廠房與產能布局。