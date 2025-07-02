好食好事加速器 助企業升級

好食好事加速器主辦、經濟部中小及新創企業署指導，味全食品工業（1201）及大拙匠人食品支持的「國際成長策略實戰營」昨（1）日在台北文創大樓登場，邀請國際知名行銷學者文森・奧涅瑪（Vincent Onyemah）來台授課，吸引超過50家新創及企業高階主管參與。

奧涅瑪是美國百森商學院（Babson College）銷售與行銷學門主任、國際創業教育專家。面對全球市場競爭與成長挑戰，台灣新創產業如何強化國際化策略？此次「國際成長策略實戰營」活動邀請奧涅瑪來台授課，傳授獨家的「營收樹（Revenue Tree）」商業模組，協助企業檢視營收結構、布局國際成長策略。

頂新和德基金捐助人代表魏應充為培育青年人才，2017年捐助成立好食好事基金會；其中「加速器計畫」帶領台灣新創與中小企業提升產業競爭力。

根據Startup Genome《2024 全球新創生態系報告》指出，台北生態系估值已達190億美元，近五年早期投資年複合成長率高達150%；農業部調查亦顯示，台灣食農科技新創去年募資突破1.2億美元、年增38%。在資金動能與市場擴張並進的背景下，「營收韌性」已成為台灣企業邁向全球的關鍵課題。

奧涅瑪授課的內容相當活潑，且參與的人員普遍工作都與食品產業鏈相關業者為主，好食好事加速器邀約國外專家分享如何打造韌性營業模式，現場讓大家實作透過各種模型、工具檢視各自產業目前營運模式還有沒有更好的突破點，好食好事加速器扮演協助新創業者創業，讓他們少走一些冤枉路。

奧涅瑪於六小時活動中，以生動的互動問答方式，帶領企業進行「銷售文化自評」與「銷售引擎自評」，從五大面向拆解16個關鍵要素，找出營收瓶頸。他說：「真正的銷售文化必須從CEO到基層都具備銷售思維，才能打造成長飛輪，提升企業競爭力。」

除了課程教學，好食好事亦安排會後教授與企業團隊進行一對一諮詢，為參與者量身設計營收優化路徑，協助在一個月內啟動改善專案，並於下一季檢視成效。參與企業橫跨食品、科技、金融等產業，中小企業與新創公司占七成，顯示國際化需求殷切。

好食好事基金會自2017年成立，透過加速器計畫推動食農科技創新，已輔導超過80家新創公司，領域涵蓋AI農業、替代蛋白、食品物流、循環經濟等。未來也將持續串聯國內外資源，打造亞洲最具成長潛力的食農創新生態系。

好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣企業技術力強，但在國際市場的策略和資源整合上仍有痛點。透過引進百森商學院的系統化方法論，希望能為企業提供可複製、可量化的成長工具，協助更多台灣團隊順利邁向全球市場。