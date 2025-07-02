好食好事加速器 助企業升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
好食好事加速器主辦「國際成長策略實戰營」，邀請美國百森商學院銷售與行銷學門主任奧涅瑪來台傳授國際策略心法。記者蘇健忠／攝影
好食好事加速器主辦「國際成長策略實戰營」，邀請美國百森商學院銷售與行銷學門主任奧涅瑪來台傳授國際策略心法。記者蘇健忠／攝影

好食好事加速器主辦、經濟部中小及新創企業署指導，味全食品工業（1201）及大拙匠人食品支持的「國際成長策略實戰營」昨（1）日在台北文創大樓登場，邀請國際知名行銷學者文森・奧涅瑪（Vincent Onyemah）來台授課，吸引超過50家新創及企業高階主管參與。

奧涅瑪是美國百森商學院（Babson College）銷售與行銷學門主任、國際創業教育專家。面對全球市場競爭與成長挑戰，台灣新創產業如何強化國際化策略？此次「國際成長策略實戰營」活動邀請奧涅瑪來台授課，傳授獨家的「營收樹（Revenue Tree）」商業模組，協助企業檢視營收結構、布局國際成長策略。

頂新和德基金捐助人代表魏應充為培育青年人才，2017年捐助成立好食好事基金會；其中「加速器計畫」帶領台灣新創與中小企業提升產業競爭力。

根據Startup Genome《2024 全球新創生態系報告》指出，台北生態系估值已達190億美元，近五年早期投資年複合成長率高達150%；農業部調查亦顯示，台灣食農科技新創去年募資突破1.2億美元、年增38%。在資金動能與市場擴張並進的背景下，「營收韌性」已成為台灣企業邁向全球的關鍵課題。

奧涅瑪授課的內容相當活潑，且參與的人員普遍工作都與食品產業鏈相關業者為主，好食好事加速器邀約國外專家分享如何打造韌性營業模式，現場讓大家實作透過各種模型、工具檢視各自產業目前營運模式還有沒有更好的突破點，好食好事加速器扮演協助新創業者創業，讓他們少走一些冤枉路。

奧涅瑪於六小時活動中，以生動的互動問答方式，帶領企業進行「銷售文化自評」與「銷售引擎自評」，從五大面向拆解16個關鍵要素，找出營收瓶頸。他說：「真正的銷售文化必須從CEO到基層都具備銷售思維，才能打造成長飛輪，提升企業競爭力。」

除了課程教學，好食好事亦安排會後教授與企業團隊進行一對一諮詢，為參與者量身設計營收優化路徑，協助在一個月內啟動改善專案，並於下一季檢視成效。參與企業橫跨食品、科技、金融等產業，中小企業與新創公司占七成，顯示國際化需求殷切。

好食好事基金會自2017年成立，透過加速器計畫推動食農科技創新，已輔導超過80家新創公司，領域涵蓋AI農業、替代蛋白、食品物流、循環經濟等。未來也將持續串聯國內外資源，打造亞洲最具成長潛力的食農創新生態系。

好食好事基金會執行長林薇真表示，台灣企業技術力強，但在國際市場的策略和資源整合上仍有痛點。透過引進百森商學院的系統化方法論，希望能為企業提供可複製、可量化的成長工具，協助更多台灣團隊順利邁向全球市場。

生態 營收 創業

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