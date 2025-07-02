行銷線上／真誠說話 塑造個人品牌

一位企業家詢問了這樣的問題：「那些做自媒體的人，每天發這麼多文，真的有人因為這樣來合作嗎？」我笑著回答：「有，而且是對的人。」因為個人品牌不是一場人氣比賽，而是讓對的人，在對的時間，找到你、記住你、相信你。

那麼，該怎麼做？我們常以為「內容產出」是個人品牌的核心，但如果沒有一套結構清楚的觀點、穩定的語氣、能被媒體與社群引用的表述方式，那些內容就像是一次性的火花，短暫卻不持久。而今天，我想談的，是如何運用結構化的 AI工具提示詞（prompt），幫助你把個人經驗轉化為有系統、有影響力的觀點內容，並推廣到更大的市場。

許多人一開始問我：「那我要寫什麼？」但更好的問題應該是：「我希望大家記得我是誰？我的觀點是什麼？」我們不是要天天寫文，而是要打造出一個「框架」，能讓大家記得你在談什麼、信什麼、解決什麼問題。一個好的個人品牌，要具備以下六個要素：

一、真誠：不是模仿成功者的樣子，而是找到自己觀點與價值的表達方式。

二、故事性與個人經歷：不要只列經歷，而是說「為什麼這些經歷讓我成為現在這樣的我」。

三、價值導向的內容：讓每一篇貼文都能回答一個問題：「這對讀者有什麼幫助？」

四、一致性：不只是時間頻率的一致，而是語氣、風格、視角的長期累積。

五、建立信任與可信度：從真實經驗中提煉策略、從觀點中延伸案例，而不是空口說理。

六、以受眾為中心：你不是為自己寫，而是讓對的人能看見他們需要什麼。

這些需要透過系統性的內容策略逐步建構。很多人問我：「現在寫這些內容，是不是都用AI寫的？」我的回答是：「想法和觀點必須是自己的，善加運用AI工具協助整理，內容架構和產出效率會比以前輕鬆。」

例如，想在社群媒體上用短短的貼文發表意見，可以用這個提示詞（prompt）：「幫我用200字，寫出我對某個觀念的看法，要有開場、有立場、有一句讓人記得的話，語氣要專業又不會有距離。」這樣的 prompt，可以快速整理自己的想法。

運用AI作為助手工具的年代，把你的創作流程變成模組、建立內容格式，能幫你用比較少的時間產出更高品質的觀點內容。

你會發現，真正厲害的內容不是寫出來的，是「被說出來」的。這些提示語句，其實像是幫你的腦袋做了思緒框架，把你原本就會講的那些話，說得更有力、更有邏輯。

而寫得再多，如果都只有發在自己的小社群裡，那個人品牌的影響力就停在自己圈子裡。下一步，是真正「登台」：被媒體引用、被受眾傳播、被陌生人看見。

要做到這一點，不靠關係，靠的是—觀點清晰、語氣一致、有框架、有實例，媒體和記者才容易引用、轉述、甚至邀稿。如果能用一句話描述「這是我們做B2B SaaS的onboarding三階段模型」，受眾才會知道你在講一套方法，不只是聊天。

與其一直想著寫更多內容，不如問自己：「我說話的方式，有沒有讓人一聽就知道是我？」個人品牌，是一場語氣與觀點的長期練習。而善用AI的結構提示，是讓人專注在最值得被記住的那部分：自己的獨一無二觀點與價值。這個時代缺的不是內容，缺的是能持續說出真誠、清晰、值得轉述的聲音。