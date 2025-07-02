管理錦囊／恩威並濟 發揮影響力

面對日益競爭的經營環境，管理工作也變得多變與複雜。管理者除了必須面對與處理內、外部大量的資訊，更須精進溝通能力，以確保能夠承上啟下，以及兼顧執行過程的量與質。

孫子兵法有云：「兵隨將轉」，指的就是組織成敗的關鍵因素，維繫在主管身上。換句話說，主管的素質，決定了一個組織的強弱與興衰。因此，管理者的作為與態度，影響下屬的行動甚鉅。話雖如此，管理者如何能夠發揮影響力，讓「豬隊友」華麗轉身為「神隊友」，則是一個稱職管理者的價值所在。

員工管理猶如汽車的油門，取決於一鬆一緊，駕駛者該鬆時鬆，該緊時緊，汽車方能行駛順暢。例如獎懲制度的建立，不外乎是希望獎勵認真努力、懲罰摸魚偷懶的員工，透過賞罰分明達到激勵與懲罰的效果，讓員工心服口服，自然能夠提升組織成員的認同度與向心力。

基於過去的實務經驗，在恩威並濟的基調上，提出三個要點供參：

一、論功行賞，言出必行

管理者的威望，經常維繫於誠信之上。出爾反爾不但貽笑大方，更嚴重打擊士氣。尤其是背棄原先的承諾，必然造成組織成員之齟齬與不信任。例如，獎勵辦法一經頒布，即應照章辦事，否則一旦誠信盡失，不但毫無激勵可言，更將永遠淪為組織之笑柄。

二、懲前毖後，兼顧情理

對於犯錯員工懲處，如何拿捏力道，考驗管理者的智慧。適當懲處，有利樹立組織紀律與管理者威嚴，以及堅守遵守法令的原則與底線。例如，透過反思懲處是否有親疏之別？懲處是否合理？權利是否遭濫用？提醒管理者懲罰適切性。

三：感同身受，將心比心

不論獎勵或懲罰，管理者均可透過換位思考之方式，體恤當事人的立場與感受，同時建立賞罰分明的組織文化，讓賞罰制度公開、公平及公正。例如，每當部屬犯錯或無法完成任務時，我會先捫心自問，在相同的條件下，換作是我，能夠做得比員工更好嗎？

員工來來去去本是常態，若因獎罰不公心生怨懟、造成離職，坦白說，此舉不僅嚴重挑戰管理者之威信，更可能造成員工離職後，因心有不甘而帶來負面影響。諸如爆料內幕、網路流言甚至司法訴訟等，徒增對於組織的紛紛擾擾。

《論語‧堯曰》子曰：「不教而殺謂之虐；不戒視成謂之暴；慢令致期謂之賊；猶之與人也，出納之吝，謂之有司。」原意係指不經過教化或告誡，一犯罪便加以殺戮，這叫做虐；不事先督促或提示，便要求立即看見成果，這叫做暴；發令遲緩或延誤，卻不給予寬待，這叫做賊；應該給人民財物，卻猶如緊守司庫的官員，出手嚴苛無比，這叫做吝。這就是孔子口中的「屏四惡」，摒除四種惡政。

古人明訓，歷久不衰。新世代管理者，應留意如何透過恩威並濟的管理思維與態度，發揮激勵與懲罰效果，優化自身管理態度與作為，並轉化成為正向的影響力，才能讓留下來的人放下忐忑的心、離開的人感念在心。