職場教練課／不斷複習 技能不退化

上個月買了一支新手機，除了傳統的密碼解鎖以外，還有臉部辨識與指紋解鎖功能，使用上方便很多。

有一天，我的手機用臉部掃描與指紋都無法解鎖，畫面上出現一行字：為了怕忘記密碼，手機每隔三天必須動手輸入密碼，喚起密碼記憶。手機這個必須複習輸入密碼的設定，很符合人性原理。現在有很多產品因設計太方便了，讓我們逐漸丟失了一些原本能力。

舉個例子，現在人開車出門，幾乎仰賴車上網路地圖指引，長久下來，我們失去了辨識街頭景象的能力，對新路線與街頭的畫面記憶很模糊。久而久之，方向感也會變差。這件事早已有學術統計證明了。

現在電腦檔案都有雲端自動儲存功能，我們很容易養成依賴性。

有一家新創公司發現，工程師因長期使用自動雲端存檔功能，而逐漸失去「階段性存檔」習慣，有時會造成大大小小的檔案流失，這其實是很危險的事情。

後來解決方案竟是在內部開發工具中加入「故意隨機崩潰」功能（每天一至二次，僅丟失30秒內進度），強制工程師喚回肌肉記憶，養成好習慣。經過六個月後，工程師手動存檔頻率回升五倍，關鍵錯誤回報減少28%。

廚師做菜也一樣，自從有了科技儀器的輔助，許多廚師逐漸喪失了一些基本能力。日本有一家米其林壽司店，自從引進醋飯酸度檢測儀後，學徒過度依賴儀器，不再用舌尖確認調味。兩年後老闆發現：使用完美數據儀器製作壽司，讓壽司反而失去了「人味」與彈性，熟客回流率下降了15%。後來主廚對學徒做盲測，發現學徒的「味覺記憶力」已經退化了。

這家壽司店後來改變策略。用「儀器檢測+每周味覺閉卷考試」，要求學徒必須僅憑味蕾說出糖、鹽、醋的比例，重新鍛練味覺基本功。當然，為了生產品質的穩定與生產效率，善用科技儀器是需要的。但是，過度依賴儀器，卻讓許多技能操作的肌肉記憶逐漸流失。

好來塢電影與中國武俠小說中，有些武林高手退休隱居在鄉下山林之間。多年後，有一天遇到歹徒來襲，綁架了自己老婆女兒，高手被迫重出江湖，槍法依舊準確，耍槍舞棒依然虎虎生風，把歹徒打得落花流水，救回自己的親人。

別傻了，這是電影的場景，現實生活中怎麼可能如此？如果真有這種隱居高手，他平時若沒有經常鍛練核心肌群與打鬥技能，一旦與歹徒對陣，恐怕第一個就是肌肉拉傷吧。

即使有科技儀器的輔助，各行業的技能性操作，仍有許多基本功需要不斷地複習練習，才能保持那份身體的觸覺、味覺、嗅覺、視覺與肢體操作的自然記憶。

科技與人性的平衡，是上班族要面對的新課題。