智慧經營／摩根資管通路事業部董事總經理張敬杰 平等溝通 打造高效組織

台灣資產管理市場競爭激烈，摩根資產管理透過強化通路合作與產品創新，鞏固共同基金市場的領先地位。摩根資產管理通路理財事業部董事總經理張敬杰表示，2025年業務重點聚焦提升資產淨流入與市占率兩大目標，同時將積極參與主動式ETF市場，作為重要里程碑。

台灣基金市場競爭白熱化，通路成為兵家必爭之地。張敬杰表示，通路部門負責與銀行、保險公司、券商等三大通路合作，將產品成功送至終端投資人手中，並肩負產品推廣、教育訓練與市場溝通等多重任務。

差異化服務通路 突圍關鍵

針對2025年通路業務發展重點，他指出，摩根將聚焦兩大目標，包括：基金資產淨流入（獲利）與市占率提升。為提升市占率，團隊將採取更精細的通路經營策略，區分一級與二級客戶，並強化與主要銀行的合作深度。

此外，通路服務的「差異化」也是突圍關鍵。除了主動提供市場觀點與產品策略，也會強化與國際資源的接軌能力，讓合作夥伴能夠了解國外財富管理的新趨勢與操作手法。

事實上，近年來穩投資人對於「穩定現金流」的需求日益明顯，尤其正逐步邁入退休或半退休階段的高資產族群最為顯著，投資相當重視每月是否具備穩定現金流。

張敬杰指出，摩根投信今年規劃在台發行首檔主動式ETF是年度最關鍵的里程碑。摩根資產管理為全球第二大主動式ETF發行機構，但台灣市場尚屬首度推動，因此，期待未來能引進集團資源與台灣投資人共享。

他坦言，相較國內龍頭投信，摩根屬於後進者，從基礎到產品架構須從零打造，不僅是產品創新，更是整個團隊的重要挑戰與任務。

值得注意的是，儘管今年市場波動加劇，摩根並未因此大幅調整產品策略。他指出，產品線夠完整、多元，是公司的一大優勢，能因應不同市場情境，提供投資人合適的解方。

張敬杰強調，真正關鍵在於「市場震盪時是否能第一時間站在客戶身邊」。例如4月川普宣布關稅政策引發市場重挫，台灣適逢連假，公司隨即要求同仁假期一結束即主動彙整投資觀點、聯繫核心客戶，協助第一線理專穩定客戶情緒。

談及業務團隊的人才培育策略，張敬杰分享企業文化與團隊氛圍是關鍵，且更重視團隊合作、互助精神與跨部門協作，並鼓勵尊重與平等溝通，打造高效且凝聚力強的組織。

透明度與參與感 吸引人才

張敬杰表示，除了業績表現，更重視員工是否願意分享經驗、正向影響他人，以及主動參與團隊合作等能力；所以年資與年齡並非升遷的重點考量，不少年輕業務同仁也因此快速升遷，同時也吸引更多外部的優秀人才願意加入摩根。

此外，透明度與參與感也是留才關鍵。他指出，部門還會定期舉辦「off-site」，廣納員工意見，讓團隊參與策略討論，強化認同與使命感，而做為主管更將決策權部分下放，鼓勵員工思考如何提升效率與達成目標。

談及團隊管理理念，張敬杰指出，「一群人一起走」是核心價值之一。最令人擔心的是，只聽到好消息，卻忽略了真正能進步的地方。因此，也鼓勵同仁主動發聲，尤其在面對可優化之處時更應提出建言，相當重要。

另外，職場合作應建立在相互尊重基礎上，無論是對客戶、同儕或後勤團隊，皆須展現專業態度與協作精神。對業務團隊而言，他表示，我們團隊不打卡、不查勤，但期待同仁具備高度自律，能自主安排行程、掌握節奏。

展望未來，張敬杰期許，團隊在面對市場變局與同業競爭時，持續保有正向態度，同時勇於跳脫舒適圈、提出創新解方。