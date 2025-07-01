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燦坤預購開跑！Switch 2《瑪利歐賽車》同捆組立即預購 保證首批取貨
遊戲迷們引頸期盼的任天堂Switch 2即將在7月10日於台灣正式上市，看好這波遊戲熱潮，燦坤（2430）3C家電表示，即日起開放Nintendo Switch 2《瑪利歐賽車世界》同捆組合的預購，讓玩家們能搶先預訂這款備受矚目的新主機！
此次預購活動，燦坤祭出會員價15,580元的超值優惠，組合包含全新的Switch 2主機與經典遊戲《瑪利歐賽車世界》。此外，為提供消費者更完善的保障，還可選擇加購燦坤獨家的JustCare服務，讓主機保固期間加倍。
燦坤表示，目前Nintendo Switch 2預購活動正火熱進行中，貨源充足。預期上市後將掀起一股搶購熱潮，歡迎全台有興趣的民眾，儘早前往燦坤全台門市進行預購，即可確保順利入手新主機，無需等待。
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