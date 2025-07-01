快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

聽新聞
0:00 / 0:00

燦坤預購開跑！Switch 2《瑪利歐賽車》同捆組立即預購 保證首批取貨

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
預購開跑！燦坤推出任天堂Switch 2《瑪利歐賽車》同捆組，會員價15,580元，加購JustCare享保固加倍。同步推出SteelSeries電競耳機與耳機麥克風優惠。圖／燦坤提供
預購開跑！燦坤推出任天堂Switch 2《瑪利歐賽車》同捆組，會員價15,580元，加購JustCare享保固加倍。同步推出SteelSeries電競耳機與耳機麥克風優惠。圖／燦坤提供

遊戲迷們引頸期盼的任天堂Switch 2即將在7月10日於台灣正式上市，看好這波遊戲熱潮，燦坤（2430）3C家電表示，即日起開放Nintendo Switch 2《瑪利歐賽車世界》同捆組合的預購，讓玩家們能搶先預訂這款備受矚目的新主機！

此次預購活動，燦坤祭出會員價15,580元的超值優惠，組合包含全新的Switch 2主機與經典遊戲《瑪利歐賽車世界》。此外，為提供消費者更完善的保障，還可選擇加購燦坤獨家的JustCare服務，讓主機保固期間加倍。

燦坤表示，目前Nintendo Switch 2預購活動正火熱進行中，貨源充足。預期上市後將掀起一股搶購熱潮，歡迎全台有興趣的民眾，儘早前往燦坤全台門市進行預購，即可確保順利入手新主機，無需等待。

瑪利歐賽車 燦坤 Switch

延伸閱讀

Xbox創始成員直言「Xbox硬體已死」認為Game Pass無法挽救主機銷售

任天堂開發者都是神仙？《星際火狐》今村孝矢嘆：離職後終於從自卑感解放

「霹靂火」出遊戲版！ 陳昭榮八點檔神劇進軍各大主機平台

賀《劍星》賣破300萬套！Shift Up送全體員工NS2主機 暗示未來跨平台發展

相關新聞

降價大潮來了？傳「推案量最大建商」出手了 實價登錄恐現破盤價

建商降價大潮來了，市場傳，推案量最大的建商寶佳機構，全台旗下線上個案將「降價15~20%」，所有代銷都已收到此消息，本周...

去年獲利創新高！台灣虎航員工嗨翻 每位員工酬金約領到5.9萬元

台灣虎航（6757）員工1日超嗨！去年獲利創新高，員工酬勞1日入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位...

燦坤預購開跑！Switch 2《瑪利歐賽車》同捆組立即預購 保證首批取貨

遊戲迷們引頸期盼的任天堂Switch 2即將在7月10日於台灣正式上市，看好這波遊戲熱潮，燦坤（2430）3C家電表示，...

展現卓越成就 上銀以綠色創新榮獲「AREA 循環經濟領導獎」

傳動控制與系統科技大廠上銀（2049），榮獲亞洲企業商會(Enterprise Asia)頒發「亞洲企業社會責任獎ARE...

遠傳衝暑假商機 出國漫遊推超低優惠日本一天149元

暑假出國熱潮來到，桃機出國人數屢創新高，無論親子旅遊到日本大阪看國際博覽會、還是歐美跨國長途秘境，海外上網需求都較平日增...

限貸與股市震盪雙殺 上半年六都移轉數慘剩10萬棟、寫近八年最冷買氣

據六都民政局數據，今年上半年六都買賣移轉棟數共計100,202棟，較去年同期減少26.6%，也是自2018年以來最低紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。