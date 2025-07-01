展現卓越成就 上銀以綠色創新榮獲「AREA 循環經濟領導獎」

傳動控制與系統科技大廠上銀（2049），榮獲亞洲企業商會(Enterprise Asia)頒發「亞洲企業社會責任獎AREA」-循環經濟領導獎，成為此類別台灣唯一得獎企業，展現上銀在綠色設計、資源循環及淨零推動的卓越成就。

此次獲獎，彰顯上銀對永續發展的長期承諾與堅定行動；集團訂定並推動永續策略，因應全球環保法規，幫助客戶產品達成環境友善的目標，積極落實循環經濟行動。

同時與聯合國永續發展目標(SDGs)接軌，特別聚焦於SDG 7(可負擔的永續能源)、SDG 9 (產業、創新和基礎設施) 、SDG 12(負責任的消費與生產)與SDG 13(氣候行動)。

上銀董事長卓文恒指出，儘管目前整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，但集團今年在機電、機器人及醫療等相關零組件成長可期，也是未來發展重點，今年營運力拚達標並優於去年。上銀累計前五月合併營收98.24億元、年增2.4%。

展望今年營運動能，卓文恒持續看好半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。主要產品訂單能見度方面，滾珠螺桿能見度約2至2.5個月，線性滑軌能見度約2個月。

另外，與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，已進入最後的驗證與測試階段，預計第3季就可接單小批量出貨。

卓文恒指出，在推動綠色轉型上，上銀導入產品生命周期評估(LCA)，從原料採購、製造、運輸、使用到廢棄處理，系統性盤點產品對環境的影響，並以綠色設計與製造工法有效降低碳排。

例如i4.0BS智慧型滾珠螺桿，能降低40%至70%的潤滑油使用量，並減少高達50%的暖機能耗，顯著提升能源效率。此外，將製程塑膠廢料再製成高品質塑膠粒，回收做為原料使用，2024年共減少39.8噸碳排放。

在產品延壽與共享經濟方面，上銀醫療設備-下肢復健機器人，採用租賃模式，延長產品壽命8至12年，協助醫療機構以更低成本提供高品質照護，同時降低環境衝擊。

在物流方面，重新設計木製運輸箱並採用蝴蝶扣設計，實現100%回收再利用，有效提升整體資源使用效率。

卓文恒表示，這些具體成果既是提升上銀品牌價值與客戶滿意度，也可成為業界推動綠色轉型的學習標竿，帶動產業共同邁向低碳未來。

展望未來，上銀將持續深化以循環經濟為核心的綠色研發，強化供應鏈協作與產品再生機制，並擴大智慧節能技術的應用，建立完整產品碳足跡資料，積極朝向淨零碳排目標邁進。