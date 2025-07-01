遠傳衝暑假商機 出國漫遊推超低優惠日本一天149元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
暑假出國熱潮來到，桃機出國人數屢創新高。示意圖。圖／AI生成
暑假出國熱潮來到，桃機出國人數屢創新高。示意圖。圖／AI生成

暑假出國熱潮來到，桃機出國人數屢創新高，無論親子旅遊到日本大阪看國際博覽會、還是歐美跨國長途秘境，海外上網需求都較平日增長，即日起，遠傳（4904）原號漫遊針對國人最常出遊國家日本與中港澳，推出限時超低優惠，日本漫遊計日型原價199元，限時特價一天只要149元；中港澳定量包15GB只要588元，平均1GB只要39元，旅程更輕鬆無負擔。

遠傳漫遊同步針對其他暑假旅遊熱門國家推出多種不同優惠，亞洲定量包可適用13國，包括新加坡/韓國/越南/泰國/印尼/馬來西亞等，最低一天只要10元起。針對其他長程旅遊熱門區域，遠傳也有多種特別優惠，暑假期間若計畫全球長途旅程走透透，需要停留多點轉機，遠傳也提供支援全球98國，包含許多重要轉機點的跨洲多國定量包，原10GB 988元，現在多2元可以多買2GB，12GB只要990元。

遠傳 漫遊 桃機 暑假 日本

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