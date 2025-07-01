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限貸與股市震盪雙殺 上半年六都移轉數慘剩10萬棟、寫近八年最冷買氣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

據六都民政局數據，今年上半年六都買賣移轉棟數共計100,202棟，較去年同期減少26.6%，也是自2018年以來最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年打房以來市場表現疲弱，加上貸款排隊問題難解，同時第2季股市表現震盪，即使邁入傳統旺季的第2季，六都仍買氣不佳，預計下半年房市亦難以樂觀。

根據六都民政局統計，2025年6月買賣移轉棟數中，台北市為2,037棟，月增17.6%、年減22.2%，上半年總計11,748棟，年減24%；新北市6月為4,211棟，月減12.6%、年減21.6%，上半年共23,013棟，年減30.4%；桃園市則為3,639棟，月增11.4%、年減21.6%，上半年19,642棟，年減17.1%

台中市6月為3,122棟，月減7.9%、年減33.9%，上半年總計20,261棟，年減21.6%；台南市6月為2,139棟，月增23.1%、年減10.8%，上半年共9,833棟，年減32.3%；高雄市6月為2,947棟，月增30.7%、年減27.2%，上半年共15,705棟，年減26.6%；六都總計6月買賣移轉棟數共約，18,095棟，月增5.2%、年減24%，上半年總計100,202棟，年減26.6%。

賴志昶觀察，六都雖有其中部分都會區呈現單月回升，惟整體上半年移轉棟數仍較去年同期仍大幅衰退，顯示買氣仍處低檔盤整階段；其中，以新北市、台南市以及高雄市上半年數據，年減幅較為明顯，主因仍是過去此類地區重劃區氣息濃厚，同時南二都亦有半導體產業議題，在過去房市高檔時，易形成投資、置產風氣，但當房市進入盤整期，買氣也受挫更為嚴重。

縱觀未來，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接折扣退還一定金額給已購戶，種種跡象已表明，新案市場面臨買氣冷清，已出現價格下修力道，房價下修力道是否能擴大、形成廣泛降價態勢，仍有待觀察。

至於成屋市場，徐佳馨表示，受限買家出手謹慎，屋主心態逐漸調整，市場修正幅度亦有出現，惟目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，甚至殃及新青安市場，削弱目前剛需、首購買盤為主的市場；在買方出手特別謹慎之下，認為下半年房市交易量不容樂觀。

據六都民政局數據，今年上半年六都買賣移轉棟數共計100,202棟，較去年同期減少26.6%，也是自2018年以來最低紀錄。圖／住商機構提供
據六都民政局數據，今年上半年六都買賣移轉棟數共計100,202棟，較去年同期減少26.6%，也是自2018年以來最低紀錄。圖／住商機構提供

重劃區 買氣 房市 建商

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