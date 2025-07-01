限貸、股市雙殺房市 六都上半年買賣移轉棟數剩10萬棟

去年「金龍海嘯」打房以來，房市買氣急凍。住商機構彙整六都民政局數據，2025年上半年六都買賣移轉棟數共計10萬202棟，年減26.6％，創下自2018年以來同期新低。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，儘管第2季為傳統旺季，但買氣依舊低迷，加上股市震盪與貸款排隊問題未解，下半年房市恐難回溫。

六都民政局統計， 2025年6月買賣移轉棟數中，台北市為2037棟，月增17.6%、年減22.2%，上半年總計1萬1748棟，年減24%；新北市6月為4211棟，月減12.6%、年減21.6%，上半年共2萬3013棟，年減30.4%；桃園市則為3639棟，月增11.4%、年減21.6%，上半年1萬9642棟，年減17.1%；台中市6月為3122棟，月減7.9%、年減33.9%，上半年總計2萬261棟，年減21.6%；台南市6月為2139棟，月增23.1%、年減10.8%，上半年共9833棟，年減32.3%；高雄市6月為2947棟，月增30.7%、年減27.2%，上半年共1萬5705棟，年減26.6%；六都總計6月買賣移轉棟數共約，1萬8095棟，月增5.2%、年減24%，上半年總計10萬202棟，年減26.6%。

賴志昶表示，六都雖有其中部分都會區呈現單月回升，惟整體上半年移轉棟數仍較去年同期仍大幅衰退，顯示買氣仍處低檔盤整階段；其中，以新北、台南以及高雄上半年數據，年減幅較為明顯，主因仍是過去此類地區重劃區氣息濃厚，同時南二都亦有半導體產業議題，在過去房市高檔時，易形成投資、置產風氣，但當房市進入盤整期，買氣也受挫更為嚴重。