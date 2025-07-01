台達電斥資69.5億元 取得泰豐輪胎觀音廠房

電源龍頭大廠台達電（2308）1日董事會決議通過取得國內不動產，擬斥資69.5億元，向泰豐（2102）輪胎取得桃園觀音區土地與廠房，未來將規劃用於生產、測試大型解決方案或系統產品，例如氫能源方案，以及部分資通訊基礎設施及能源基礎設施相關產品等。

針對出售不動產，泰豐指出，公司旗下觀音廠售予台達電，並因應搬遷原設置於觀音廠的機器設備，將在過戶完成後向台達電承租部分空間，並約定售後租回條件。

據悉，泰豐於今年5月時，宣布觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格設定按市價出售，而此次觀音廠以69.5億元售予台達電，符合董事會原本的要求條件。

泰豐之前因受美國反傾銷高關稅影響，造成整體營收下滑，已於112年2月10日經董事會決議通過暫時性完全停產，目前又遭逢美國對全球實施對等關稅及汽車配件（含輪胎）課稅等多重產業不利因素衝擊，致使觀音廠重啟生產成本高於效益，已不具經濟與商業利益，故擬永久性關廠停產。

泰豐公司認為，觀音廠停產後廠房及生產設備間置，每年提減損影響公司損益甚鉅，為降低固定攤銷、維護費用及減少損失，擬活化資產將觀音廠區間置資產出售，以增加現金流改善財務結構並提高公司利益。

至於台達電方面，該公司透過公告指出，本次交易案主要是因應公司未來業務發展所需，原業主將陸續搬遷其設備。台達亦將依實際需求調整廠房配置與設備，並視市場狀況逐步啟用廠房空間。

台達電今年5月營收410.45億元，月增0.6%、年增17%，創單月營收歷史次高，主要拉貨動能來自AI伺服器電源及資料中心基礎設施等應用。法人指出，台達電在AI伺服器挹注下，營運規模與日俱增，本次買下泰豐觀音廠，將有助於未來產能持續擴張。