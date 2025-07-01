國際富豪新人事 林裕凱任Volvo Car Taiwan代理總裁

國際富豪汽車總裁陳立哲榮退卸任。並將由林裕凱先生出任Volvo Car Taiwan代理總裁，林裕凱自2021年加入VOLVO大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，對汽車產業整體未來發展與市場走向，擁有前瞻性的戰略視野與獨到深厚的市場洞察能力。

加入VOLVO以前，林裕凱曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等重要崗位，具備紮實的數據分析能力，累積多年針對台灣豪華車市豐厚的研究與觀察，將為VOLVO在台灣市場業務注入新動能，期待面臨汽車產業新能源時代進入穩健發展的初期，帶領品牌迎向嶄新新局、再創銷售佳績。

林裕凱表示：「未來將擔起承先啟後的重任，運用數據分析的經驗，攜手全體台灣團隊與經銷體系，將品牌資源與集團綜效發揮到位，於新能源車及品牌發展上投注更多創新思維，隨著多款全新世代的車型陸續抵台，將帶給全台車主、車迷及消費者更加豪華的規格與更細膩的服務。」