快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

國際富豪新人事 林裕凱任Volvo Car Taiwan代理總裁

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
林裕凱出任Volvo Car Taiwan代理總裁。圖／業者提供
林裕凱出任Volvo Car Taiwan代理總裁。圖／業者提供

國際富豪汽車總裁陳立哲榮退卸任。並將由林裕凱先生出任Volvo Car Taiwan代理總裁，林裕凱自2021年加入VOLVO大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，對汽車產業整體未來發展與市場走向，擁有前瞻性的戰略視野與獨到深厚的市場洞察能力。

加入VOLVO以前，林裕凱曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等重要崗位，具備紮實的數據分析能力，累積多年針對台灣豪華車市豐厚的研究與觀察，將為VOLVO在台灣市場業務注入新動能，期待面臨汽車產業新能源時代進入穩健發展的初期，帶領品牌迎向嶄新新局、再創銷售佳績。

林裕凱表示：「未來將擔起承先啟後的重任，運用數據分析的經驗，攜手全體台灣團隊與經銷體系，將品牌資源與集團綜效發揮到位，於新能源車及品牌發展上投注更多創新思維，隨著多款全新世代的車型陸續抵台，將帶給全台車主、車迷及消費者更加豪華的規格與更細膩的服務。」

車市 新能源車

延伸閱讀

高雄亞灣特貿三南基地南動土 投資153億注新動能

車主超愛用Apple CarPlay！但車廠為何說不？三大理由曝光

全新Volvo EX60確認2026年初亮相！將搭載全新SPA3平台

煞車可能失靈！Volvo警告車主停止使用再生煞車系統！

相關新聞

降價大潮來了？傳「推案量最大建商」出手了 實價登錄恐現破盤價

建商降價大潮來了，市場傳，推案量最大的建商寶佳機構，全台旗下線上個案將「降價15~20%」，所有代銷都已收到此消息，本周...

去年獲利創新高！台灣虎航員工嗨翻 每位員工酬金約領到5.9萬元

台灣虎航（6757）員工1日超嗨！去年獲利創新高，員工酬勞1日入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位...

限貸與股市震盪雙殺 上半年六都移轉數慘剩10萬棟、寫近八年最冷買氣

據六都民政局數據，今年上半年六都買賣移轉棟數共計100,202棟，較去年同期減少26.6%，也是自2018年以來最低紀錄...

限貸、股市雙殺房市 六都上半年買賣移轉棟數剩10萬棟

去年「金龍海嘯」打房以來，房市買氣急凍。住商機構彙整六都民政局數據，2025年上半年六都買賣移轉棟數共計10萬202棟，...

國際富豪新人事 林裕凱任Volvo Car Taiwan代理總裁

國際富豪汽車總裁陳立哲榮退卸任。並將由林裕凱先生出任Volvo Car Taiwan代理總裁，林裕凱自2021年...

不是加賀屋、新秀閣飯店！北投溫泉路昨深夜大火 日勝生發聲

台北市30日晚間發生北投溫泉路大火事故，日勝生（2547）1日表示，關於2025年6月30日晚間發生於溫泉路之火災，事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。