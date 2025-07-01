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不是加賀屋、新秀閣飯店！北投溫泉路昨深夜大火 日勝生發聲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日勝生加賀屋。日勝生／提供
日勝生加賀屋。日勝生／提供

台北市30日晚間發生北投溫泉路大火事故，日勝生（2547）1日表示，關於2025年6月30日晚間發生於溫泉路之火災，事故地點位於新秀閣飯店後方一處未營業之建築物，並非加賀屋或新秀閣飯店本體，已第一時間通報消防單位處理，事件中無人員傷亡。

日勝生表示，加賀屋溫泉飯店未受影響，惟基於對顧客安全的高度重視，當下進行預防性疏散，並安置房客至附近飯店，確保其獲得妥善照顧與安排。後續亦將全力配合消防與相關單位釐清起火原因。

新秀閣於7月1日現況照。日勝生／提供
新秀閣於7月1日現況照。日勝生／提供

溫泉 日勝生 建築物

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