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不是加賀屋、新秀閣飯店！北投溫泉路昨深夜大火 日勝生發聲
台北市30日晚間發生北投溫泉路大火事故，日勝生（2547）1日表示，關於2025年6月30日晚間發生於溫泉路之火災，事故地點位於新秀閣飯店後方一處未營業之建築物，並非加賀屋或新秀閣飯店本體，已第一時間通報消防單位處理，事件中無人員傷亡。
日勝生表示，加賀屋溫泉飯店未受影響，惟基於對顧客安全的高度重視，當下進行預防性疏散，並安置房客至附近飯店，確保其獲得妥善照顧與安排。後續亦將全力配合消防與相關單位釐清起火原因。
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