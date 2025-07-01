高雄亞灣2.0南基地公辦都更動土 國土署：引導轉型、帶動成長

內政部國土管理署副總工程司林佑璘1日出席「亞灣2.0特貿三（南基地南）公辦都更案」動土典禮。內政部國土管理署表示，亞洲新灣區特貿三北基地已於4月底動工，全案南、北基地都已進入實質開發階段，預計2030年陸續完工。

高雄市政府結合國營事業台電公司及民間開發團隊透過公辦都更方式，分回A級智慧辦公空間及提供托育等公益設施，發揮都市更新效益，引導在地產業轉型及打造創新產業聚落，帶動整體經濟投資量能並可增加就業機會，吸引人才移居高雄。

內政部國土管理署說明，亞灣2.0特貿三未來整體開發完成後，能串聯高雄軟體科技園區，讓5G AIoT（人工智慧物聯網）等創新產業鏈形成群聚效應，且基地鄰近高雄港、市立圖書館總館、高雄展覽館、星光水岸公園等重大公共建設，能結合周邊商業、文教娛樂等發展，以滿足民眾就業、生活照顧與休閒遊憩等需求，加速實現高雄產業轉型與升級之願景。

內政部國土管理署指出，內政部持續透過補助及輔導，協助高雄市政府推動公辦都更工作，截至目前為止，中央核定補助約7,590萬元，市府已簽約及招商中的案件共有17案。經由公私協力合作，達到都市機能提升、完善公共空間及服務設施之供給等效益，提供民眾優質的生活環境，一同共享都市更新之開發公益性與公共價值。

1日出席貴賓，包括高雄市副市長林欽榮、立委許智傑、立委賴瑞隆、內政部國土管理署副總工程司林佑璘及地方民意代表等共同出席。