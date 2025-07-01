新北建築師青少年營登場 融合實作、參訪課程受學生好評

新北市政府工務局、新北市政府城鄉發展局與社團法人新北市建築師公會共同主辦的「2025 新北建築師青少年營」1日於新北市立板橋高中熱鬧開營。新北市建築師公會表示，這場為期三天、專為高中職學生設計的營隊活動，集結多位專業建築師親自授課，從空間構圖到模型製作，從手繪設計到AI工具應用，全面啟動青年學子對建築的熱情與想像力。

本次營隊以「創造力 × 建築力」為核心主題，融合實作與參訪課程，學員除了在教室中學習設計思維與構築技巧，也將參訪新北市美術館與建築師事務所，親身體驗建築與城市的深刻連結，理解建築師在真實社會中的角色與任務。

今年的營隊由多位開業建築師親身授課，從手繪、製作模型、實地參訪再到近期最火熱的AI課程，讓各位的想像力不只停留在腦海，當手中的美工刀變成飛行器、三角板化身太空船，帶你從零開始，動手設計、實作模型，探索建築的無限可能。

1日開幕典禮上，新北市政府工務局副局長蘇志民、新北市政府城鄉局副局長周繼祖、新北市政府教育局局長張明文、新北市政府社會局副局長許秀能、中華民國全國建築師公會理事長崔懋森、新北市立板橋高級中學校長賴春錦及新北市建築師公會理事長汪俊男親自到場與學員互動。

汪俊男致詞表示，「我們總說建築是『為人而設計的藝術』，但對年輕世代來說，建築其實是一場關於空間、生活與未來的冒險。這次營隊的設計，就是希望帶大家用手去畫、用腦去想、用心去感受。」

汪俊男分享自己的求學經驗，他說「當年第一次做模型時，才真正理解什麼叫『設計是可以實現的夢想』。所以今天，看到你們的眼神，也很興奮──因為我知道，未來在座的一定有人，會成為下一位改變城市的建築師。」

他進一步表示，這次特別安排AI課程，也是公會與時俱進、回應產業轉型的具體做法，希望學生在創作中接觸新工具，了解建築早已走入跨領域合作的時代。

現場學生也展現高度參與熱情，課程尚未開始，已有學員在筆記本上記下自己的設計靈感，也有人對於AI建模工具充滿期待。參與學生表示，從小喜歡畫房子，但沒想過建築可以這麼多元，今天才發現原來可以用自己的手做出一個模型，好像真的有點酷！