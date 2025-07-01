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「陷27萬棟保衛戰」建商傳鬆動 房仲：助長民眾觀望氣氛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

六都公布今年6月買賣移轉棟數，總計六都共18,095棟，月增5%，年減24%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月都會區整體買賣移轉棟數較上月增加，主要是關稅戰宣布暫緩後股市回穩，出口貿易也因拉貨潮湧現開出紅盤，市場信心小幅反彈。

但與去年同期的多頭熱絡相比，今年6月房市多空交雜，尤其銀行核貸仍嚴，購屋族心態仍保守，因此六都上半年累計量能約10萬棟，較去年同期少了約3.6萬棟，量縮逾四分之一，顯示房市的觀望氛圍依然相當濃厚。

張旭嵐指出，現今已有部分供給量大的蛋白區，傳出建商開出區域低價、退還差額等讓利消息，預估將會助長民眾購屋「停看聽」的觀望氣氛，因此全年買賣移轉棟數，估計將落在27~28萬棟之間，面臨近8年新低的27萬棟保衛戰。

觀察各都的年增減表現，台中今年6月量能較去年同期銳減三分之一，創下近16個月以來的單月最低量，交易量比今年農曆過年還少。台南則受惠於安平區交屋潮湧現，年減約1成，量縮幅度為六都最低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中先前因北屯、海線等地的新建案大量完工，大幅推高基期，今年6月交屋潮暫歇，量能也隨之回落，尤其北屯單月不到500戶，與過往單月可突破千戶的高峰期相比，可說是小巫見大巫，導致台中的量縮情況相對鮮明。

台南安平從去年底至今，則陸續有「景泰然」、「光洲湖美」等量體逾百戶的指標案取得使照，新案完工交屋，不但將安平6月買賣移轉量推上台南的冠軍寶座，也讓台南的量縮情況較其他都會收斂。

六都近年H1累計買賣移轉棟數
六都近年H1累計買賣移轉棟數

拉貨 房市 建案 建商

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