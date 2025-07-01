無信用卡也能叫外送！ 全支付跨界整合foodpanda、目標年底會員數700萬

全聯旗下全支付1日正式宣布與foodpanda展開深度合作，開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，打造涵蓋全齡、全場景的外送支付新生態，共同為全支付600萬會員開創外送支付新篇章。

全支付目前擁有超過600萬會員，全聯總經理蔡篤昌表示，目標年底前要達700萬名，有望挑戰電支市占第一寶座。foodpanda則每日吸引超過百萬人次使用，全支付將服務場景從原有的實體零售、交通、繳稅費等多元領域，進一步延伸至高頻率的外送服務。

全支付指出，除了綁定信用卡外，消費者亦可透過全支付帳戶或銀行帳戶完成付款，開創「無信用卡也能付款」的新應用場景。同時，也強化「全點」應用生態，透過整合支付、通路拓展與即時回饋，讓會員在使用foodpanda平台點餐時，可使用全支付完成付款、累點與折抵，實現點數生態圈。

根據2025年資策會MIC外送服務使用經驗調查，外送平台的使用比例隨年齡層下降而遞增；與此同時，全支付近七成會員集中於30至59歲。全支付表示，此次合作期望能打造出涵蓋全齡、全場景的外送支付新生態。

全支付總經理游金榮表示，早在2023年就開始與foodpanda接洽合作事宜，但受限於當時法規，電子支付無法在外送平台上使用，雙方只能持續尋找可行方式，直到去年法規鬆綁後，才得以正式展開合作。

統計資料指出，目前全台電子支付業者平均每月新增會員約5萬人，全支付藉此合作也期待能擴大餐飲通路的使用範圍，目前全台約有30萬個合作據點可使用。

談及跨境發展，游金榮補充，推進速度仍須視各地支付環境與iPhone等行動設備的普及程度而定，目前以日本市場成長最快，占整體跨境交易約50%，主要受惠於合作夥伴PAYPAY在當地擁有約五成的使用率。

foodpanda總經理黃逸華則表示，目前平台上約有七成會員偏好使用線上支付，雖然全支付在現有平台上的使用占比尚未領先，但其用戶增長速度居冠，加上背後擁有全聯、大潤發等強大通路支援，因此成為此次合作對象。