國泰航空限時品牌體驗展 參加抽「台北-歐美紐澳」航點機票

國泰航空即日起至7月14日於Mitsui Shopping Park LaLaport南港展開限時兩周品牌體驗展，現場以巨型1:10等比例空中巴士A350-1000飛機模型，營造展區臨場感，打造吸睛焦點；結合擬真機場場景，搭配四大科技互動關卡，參與體驗還有機會抽中最大獎「台北至歐美紐澳任一航點」來回機票。

國泰航空指出，「步步飛躍，極限解鎖」活動最大亮點，即是首度公開的巨型1:10等比例A350飛機模型，精緻還原機身細節。全區以「飛行旅程」設計靈感，打造機場跑道、報到櫃台、國泰航空貴賓室等空間，營造身歷其境的飛行氛圍，讓航空迷與旅遊愛好者沉浸其中。

展區內設有四大互動關卡：認識飛行知識的「飛躍界限」快問快答、運用AI技術製作Q版人像的「一拍即飛」、30秒考驗「哩程解鎖站」，以及挑戰反應力的「解鎖飛行能量」。參加者可累積積分，挑戰最高等級A++，完成任務即可獲得限量品牌旅行好禮！

展區同步展示國泰航空遍及全球的航點網絡資訊，國泰集團不斷擴展環球網絡，2025年上半年已覆蓋全球100個目的地，包含6月開通的羅馬、慕尼黑航線，及8月3日即將開航的布魯塞爾。

國泰航空台灣區總經理莫唐諾（Donald Morris）表示，我們持續拓展航點，讓台灣旅客能便捷地經由香港樞紐，連結全球。今年新增的多條航線，將為台灣旅客帶來更豐富的選擇與便利的體驗，誠摯邀請大家與我們一同夢想啟航，展開更精彩的飛行旅程。

此次體驗展特別選在「亞洲萬里通」集哩夥伴三井不動產旗下全新開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport南港舉辦，結合購物與賺哩體驗，消費者於館內購物憑發票每消費30元即可累積1里，享受便利的一站式集哩服務。國泰航空東北亞客運及商務總監蔡東俊表示，我們不僅專注於航空旅程，更積極拓展日常生活的集哩場域，讓會員無論是購物、旅遊、餐飲，都能輕鬆累積里數，兌換心中的夢想旅程。期望透過這場沉浸式飛行展覽，邀請更多人一同展開集哩探索之旅。