全聯董座林敏雄喊年底700萬目標 全支付衝會員數要奪電支第一

全支付憑藉平台整合能力與通路資源深耕，目前會員數已正式突破600萬人次，成為國內成長速度最快的電子支付之一。全聯總經理蔡篤昌表示，董事長林敏雄已明確下達目標，年底前全支付會員數要突破700萬人，挑戰成為國內電子支付平台會員數第一名。為達成此一目標，團隊每月須維持超過10萬人的成長動能。顯示林敏雄對數位金融布局的高度期待與積極推進。

全支付今年以來積極擴展應用場景與合作版圖，繼年初宣布進軍韓國市場、開通跨境支付服務後，3月再與摩根投信攜手合作，首創基金配息直接入帳至電子支付平台，搶攻資產管理與數位金融融合的新興市場。看好暑假出國潮，6月再度擴大實體通路布局，支援昇恆昌內湖旗艦店與松山機場店付款服務，延伸至機場行前準備與免稅購物全流程。同步開放「昇恆昌免稅購物網」與「昇恆昌宅配網」線上交易使用全支付，強化消費者「不出國也能買免稅品」的全通路購物體驗。

此外，全支付持續推進TWQR（台灣共通QR Code）應用，並祭出「0%手續費」等優惠措施，強化小商家與微型經濟體的導入誘因。據統計，截至目前，全支付TWQR合作店家數已突破3.3萬家，年增率達50%。

其中以商圈與夜市導入成效最亮眼，交易表現尤其突出，包括樂華夜市、臨江夜市及延三夜市等，導入覆蓋率平均達七成以上。同時，全台合作店家使用的交易金額每月平均成長率達54%，顯示市場高接受度與消費者使用習慣的快速轉變。