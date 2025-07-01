高雄亞灣特貿三南基地南公辦都更動土 都發局：153億打造新創科技聚落

高雄亞灣區公辦都市更新再添里程碑，高雄市政府1日與台電、智匯方舟公司共同舉行「亞灣2.0特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，總投資金額達153億元，總開發樓地板面積約4.7萬坪，將於2030年起陸續完工，為亞灣產業聚落注入新動能。

高雄市副市長林欽榮表示，特貿三基地開發案持續推進，繼北基地於4月底動工後，南基地南今正式動土，南基地北也預計於年底啟動，三案總投資金額達858億元。台積電、鴻海、輝達、日月光等國際科技大廠相繼布局高雄，顯示產業升級效應持續擴大，根據財政部統計，高雄今年上半年促參成果亮眼，共簽約6件、投資總額127億元，居全國招商之冠，證明高雄已成為企業投資首選。

都發局長吳文彥說明，特貿三南基地南案兼顧城市美學、公益共享與環境永續，不僅規劃設置331坪「智匯學院」與320坪「托育家園」等公益空間，也引入國際建築大師安藤忠雄設計的光影美術館與水景空間，並預計取得鑽石級智慧建築與銀級綠建築標章。

全區建蔽率55.71%，綠覆率超過76.9%，基地臨復興三路側退縮建築留設20米戶外廣場及人行道，以整合復興三路右轉專用道供車行使用，創造人車友善空間，並以立體通廊串連特貿三北側基地。另與南基地北實施者共同認養周邊公有人行道及與成功特殊學校間長達350米的開放綠帶，打造水綠共融的人行環境。

特貿三南基地南側開發案，將於成功二路與復興三路口興建一棟45層住商大樓與一棟29層商辦大樓，完工後市府與台電公司依約取回約8,000坪及11,000坪商辦空間，並設立7,000萬元「5G AIoT新創天使基金」，預期結合鄰近高雄軟體園區，形塑科技產業聚落，吸引優質企業與國際新創進駐，進一步壯大亞灣區產業能量。

本案歷經都市設計、環評、交評及都市更新等審查流程，由市府各局處把關景觀品質、交通影響與公益價值等多重面向。特貿三公辦都更案在市府、國營事業及民間企業的協力推動下，以「公辦領航、全民共好、城市共榮」為目標，兼顧公眾需求、產業動能與地主權益，展現都市更新帶動地方轉型、實現與民共享的實質成果。