降價大潮來了？傳「推案量最大建商」出手了 實價登錄恐現破盤價

建商降價大潮來了，市場傳，推案量最大的建商寶佳機構，全台旗下線上個案將「降價15~20%」，所有代銷都已收到此消息，本周即將執行，據悉，有別其他建商的讓利模式，寶佳的策略是「真正降價」。

除了寶佳機構旗下的資優生櫻花建設曾公開表示要讓利10%至15%外，其餘寶佳機構旗下的關係建商則表示，由於不少區域買氣停頓，目前個案因應市場的狀況，的確會在價格上做滾動式調整。

房市自去年9月19日央行打房後，買氣迅速下滑，加上今年又有川普關稅戰干擾全球經濟，多重因素下，都讓房市買氣持續低迷，預售市場紛紛開始出現「賣不動」的現象，許多建商坦言，現階段銷售期都拉到非常長，一個案子可能都要一年到一年半。

市況不佳下，建商紛紛推出優惠活動促進買氣，北台灣以愛山林建設喊出讓利價打頭陣，新案單價打七到八折，每坪下調20萬元；中南部方面，興富發位在高雄的個案，亦喊出送裝潢、家電等大幅度讓利策略，台中建商櫻花建設新案則喊出平均比市場行情價格讓利10%至15%。

此外，近期還有位在台南市善化區的某一個新建案，因市況不佳，建商退錢給已購戶的狀況，該案原成交價簽約價再打85折，每戶退200萬元。對此，致電求證建商，建商表示，配合政府政策，個案依區域市場行情調整，確實有退錢，但每戶調整幅度依各戶條件、狀況不同，並沒有退到200萬元，與實際狀況有差。

建商讓利大戰下，近日網路傳，寶佳機構要出手了，全台旗下線上個案將降價15~20%，且已經知悉所有代銷人員，據悉，此次的降價策略，極有可能看到實價登錄破盤價，不少民眾相當期待。

寶佳機構多年來都是全台推案量榜首，集團旗下建設公司眾多，推案策略以「案海戰術」為主，且產品定位多以剛性需求住宅為主，不少個案常常比周邊建案價格親民，此次大出手頗有「殺價取量」的意味。

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰表示，這類降價情勢雖非首例，但過去案例大多是小建商個案，還不乏在實價揭露前的案例，因此在價格的操作上有較多空間，此次建商品牌與降價策略的規模來看，確實為歷史上相當罕見，除了走高價位路線產品外，連鎖反應將帶動同質性建商、產品的價格修正，以傳出建商的產品規劃來看，多為首購物件，量體不小，加上帶動效應，將撼動整體市場，民眾期待的房價鬆動確實美夢成真。