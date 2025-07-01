零售快送大亂鬥…全聯、全支付攜foodpanda 迎戰好市多與Uber Eats

全聯旗下全支付1日宣布攜手外送平台foodpanda展開深度合作，打造全台首例電子支付與外送平台的跨界聯盟，結合全支付超過600萬會員基礎，以及foodpanda每日百萬人次使用量，共同拓展「快經濟」與「即時消費」的應用場景，進一步擴大數位支付在生活服務領域的滲透率。

市場關注，全聯旗下電子支付平台全支付與外送平台foodpanda宣布合作，是否為迎戰近期話題高漲的好市多與Uber Eats聯手進軍外送服務。隨著零售業者與快送平台合作加速，再加上全支付此番與foodpanda跨界合作，電子支付與外送服務高度整合，不僅打通會員生態圈，更強化即時配送與數位支付的服務連結，量販、超市與電商之間的「快經濟」佈局開打，零售業迎來新一波競爭高峰。

對此，全聯總經理蔡篤昌表示，全支付與foodpanda的合作早在2023年即啟動合作可行性評估，並於去年法規開放後，正式推動成為全台首例電子支付與外送平台整合的業者。至於好市多攜手Uber Eats是否會撼動量販與超市市場版圖，蔡篤昌認為，該合作有助好市多觸及更多消費者，擴大商品接觸面，但對整體量販通路的結構性影響有限。

全支付總經理游金榮表示，這次與foodpanda的合作，是全支付在打造完整支付生活圈上的關鍵一步。主要是內部觀察到，部分會員對外送服務仍存在「無信用卡無法付款」的痛點，特別是Z世代與高齡族群。透過全支付連結銀行帳戶，或於全聯、大潤發等通路進行現金儲值，會員即可輕鬆完成付款，有效降低進入門檻。

此外，根據全支付的交易數據，餐飲類交易筆數占比最高達六成，且會員使用時段高峰也集中在午餐與晚餐時段，與上班族的生活節奏高度吻合。會員地域分布呈現穩定擴張，六都合計占比約七成，全台各地皆穩定成長。

游金榮表示，全支付女性會員占比超過六成，顯示其在重視點數回饋、即時優惠與支付便利性的消費族群中深具吸引力。也因此，全支付在「全點」生態系的布局上，始終以「日常消費、即時回饋」為核心規劃。從日常買菜出發，延伸至旅遊、購物、飲食、交通繳費等生活場景，會員皆可輕鬆累積點數或彈性折抵消費。此次攜手foodpanda，更將應用觸角延伸至每日外送消費，讓會員在foodpanda上不僅能累積點數，更能靈活運用點數折抵消費，全面升級支付流暢度與回饋感受。