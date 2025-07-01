聽新聞
0:00 / 0:00
去年獲利創新高！台灣虎航員工嗨翻 每位員工酬金約領到5.9萬元
台灣虎航（6757）員工1日超嗨！去年獲利創新高，員工酬勞1日入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位員工約領到5.9萬元，1日正式入帳。
台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。
台灣虎航不只是去年獲利創新高，2025年第1季財報營收入46.29億元，年增9.0%，創營收歷史新高，稅後純益9.43億元，年增9.5%，為歷史同期新高。每股稅後盈餘(EPS)2.05元，較同期增長6.8%。
台灣虎航5月營收12.48億元，年增率2.3%。6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島以及桃園-石垣島等航線；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島的國籍航空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言