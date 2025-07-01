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去年獲利創新高！台灣虎航員工嗨翻 每位員工酬金約領到5.9萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航。本報資料照片
台灣虎航。本報資料照片

台灣虎航（6757）員工1日超嗨！去年獲利創新高，員工酬勞1日入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位員工約領到5.9萬元，1日正式入帳。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航不只是去年獲利創新高，2025年第1季財報營收入46.29億元，年增9.0%，創營收歷史新高，稅後純益9.43億元，年增9.5%，為歷史同期新高。每股稅後盈餘(EPS)2.05元，較同期增長6.8%。

台灣虎航5月營收12.48億元，年增率2.3%。6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島以及桃園-石垣島等航線；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島的國籍航空。

營收 日本 台灣虎航 EPS

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