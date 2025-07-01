哪個房市好？台中將邁入「雙巨蛋」時代 房仲：這區有北客

台中雙巨蛋預計2030年完工，分別位於北屯14期與水湳經貿園區，將邁入雙巨蛋時代。信義房屋中二區協理王聖憲分析，兩座巨蛋的共通點是皆位於台中高度發展的重點重劃區，其中14期重劃區街廓完整、機能完整，自住比例高，以中大型坪數的電梯社區與別墅為主。

至於水湳經貿園區，以國際級經貿發展為主，多個大型建設規劃建設中，發展潛力無窮，目前區域內主要為預售案，主流產品為小坪數電梯大樓。

信義房屋崇德14期店專員鄧和庠指出，14期為台中最受矚目的重劃區之一，擁有洲際棒球場、漢神百貨及台中巨蛋，街廓完整、低密度規劃與高綠覆率，且同時具有四張犁商圈等傳統生活機能，不乏有北部遷居至此的客群。

鄧和庠表示，14期主要購屋族群為35至50歲的換屋族，區域內住宅產品多元，交易主流多為中大坪數產品，其中更有大四房雙平面車位的電梯大樓及一樓可做營業用的電梯別墅，部分總價已在5,000萬以上。

目前屋齡10-15年的中古屋，視坪數大小及建商品牌，單價落在43-59萬之間，成交總價約在2,300-4,000萬元，新案則已上看到每坪80萬元以上。14期連接台中市主要公路幹道，以及鄰近74號快速道路連通國道，便利性也吸引位於潭子、大雅、神岡等科技產業族群在此置產通勤。

水湳超巨蛋所在地屬於水湳經貿園區「創研一」區段，位於北屯、西屯交界處，鄰近水湳市場、逢甲等商圈，有綠美圖、會展中心、水湳轉運中心、台中流行影音中心，未來有望迎來國際級酒店、百貨等，交通方面有台中最核心的轉運中心亦緊鄰74號快速道路，以及捷運綠線與未來橘線延伸台中國際機場，外界看好是台中市未來的經貿發展重心。

房市方面，目前水湳經貿園區主要以預售案為主，其中面朝中央公園，可俯瞰中央公園景觀的大坪數豪宅，總價為4,000萬到7,500萬之間。

主流產品為小兩房的電梯產品，總價約在2,000-3,000萬之間，頗受喜好新屋的年輕首購族青睞，受益於水湳經貿園區的多元產業機能，超巨蛋的落成後，未來人潮與大型活動更為活躍，並將完善區域內國際級體育與表演場地的機能。

王聖憲表示，兩座巨蛋場館帶動的不僅是城市公設話題，更提升台中市發展的動力。其中14期重劃區具備各種宜居因素，十分合適有剛性需求的自住住群，水湳經貿園區重大話題不斷，隨著更多建設完工，未來發展深具潛力，適宜有意入駐的民眾在此時好好規劃。