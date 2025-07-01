北捷遊憩子公司成立 蔣萬安喊目標！學者：更細膩分析市場優劣勢

北捷遊憩子公司今天成立，台北市長蔣萬安出席開幕喊出目標盈餘5億元。學者認為，應再細膩分析子公司經營的優勢劣勢，至於未來能否朝上市邁進？「營運和規模上軌道，上市不是問題，但前提是要做的起來。」

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，遊憩子公司的三大業務，貓纜即使近期漲票價，但仍會受到氣候影響停駛。小巨蛋則是又碰上大巨蛋等新場館挑戰。兒童新樂園也可能需要和相關IP或企業聯名。因此母公司的北捷需要更細緻的分析，子公司的經營市場的優勢劣勢（SWOT）分析。

鄭永祥說，尤其遊憩公司的總經理、副總經理等定位要清楚，母公司也得要清楚賦予目標，此外領導人才也得有團隊執行。至於是否會朝向東京地下鐵等國外模式上市等經營策略？他認為，營運上了軌道和規模上市不是問題，「但前提是要做起來。」

他說，鐵道附屬事業經營來看，日本之外，也有香港、新加坡等國外例子，能夠借鏡統整，再以北捷自身的優勢和體質來找到適合自己的營運模式。

有關遊憩子公司的總經理、副總經理等人選。北捷表示，目前遊憩公司總經理及營運副總遴選作業於今年6月2日對外公告徵才，並在6月15日截止。完成報名程序且提送應徵資料者，總經理職務有10人、副總經理職務14人；經書面審查後，應徵總經理有5位通過，副總則有3位通過。

北捷說，目前市府遴選小組正進行遴選程序，預計7月2日完成面試作業，後續人選將簽報市長後，再提報遊憩公司董事會審議通過後完成委任。