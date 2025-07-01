「TOYOTA轟動全台 震撼獻禮」 五大好禮總價值最高超過16萬元

搶攻7月車市，和泰車（2207）祭出史無前例優惠，將手中籌碼一次梭哈。在汽車銷售旺季7月，推出限量「TOYOTA轟動全台 震撼獻禮」優惠活動：7月入主RAV4、COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就送原價21,900元Sony BRAVIA Theatre天空聲道劇院，再享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金、2萬配件金註4及5年14萬公里延長保固，五大好禮總價值最高超過16萬元。

TOYOTA於2025年1到6月累計市占率為 30.7%，較去年同期增加了5.1%。但5月與6月受到貨物稅與關稅調降的議題影響，車市買氣急凍，為了搶攻市場，並全力達成年度販售目標，在貨物稅與關稅議題降溫之後，和泰車不僅推出超優惠活動，並且在7月1日起舉行對內的夏季競賽，在銷售獎勵加持之下，預期銷售戰火將進一步升高，甚至除了來自車廠的優惠促銷之外，還可望有銷售人員的折讓，此時購車被視為極為有利。

和泰車指出，此次TOYOTA台灣總代理和泰汽車與日本知名品牌Sony強強聯手，只要於本月入主指定車款，即可獲得7/1台灣剛發表上市的Sony BRAVIA Theatre天空聲道劇院（型號：Sony HT-B600二件式環繞家庭劇院，原價新台幣21,900元），擁有350瓦輸出功率，獨特的實體天空聲道創造出飛越頭頂的震撼音效，而獨立的中置聲道能確保人聲的表現更加清晰、細節，再搭配重低音喇叭，音場表現更具層次。此外， 透過Sony獨家的Vertical Surround Engine與S-Force Pro環繞音效技術，就能在家享受影廳級的Dolby Atmos®與DTS:X™ 最新劇院音訊格式的刺激感。無論是追劇、觀看綜藝節目、聆聽音樂等，皆能享受高品質的環繞音效沉浸感受。