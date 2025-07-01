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輝達掀動房市連帶效應 雙北市這三區房價低基期區躍移居新焦點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
輝達掀動房市連帶效應，雙北市社子、關渡、淡水等房價低基期區躍升為移居新焦點。圖／信義代銷提供
輝達掀動房市連帶效應，雙北市社子、關渡、淡水等房價低基期區躍升為移居新焦點。圖／信義代銷提供

近年台灣房市受AI科技能量牽引，從台積電效應足以顯見，2024年南港、林口、桃園等地列入輝達（NVIDIA）研發總部之候選落腳名單時，就已讓上述區域的發展利多有所發酵。今年第2季輝達正式宣布定址北士科後，市場預期未來在帶進千人就業紅利下，經濟潛力所產生的區域房市交易熱度可期。

北台灣科技走廊的北士科，從交通位置來看，從南港延伸、串聯內科，進一步形成南港、內科、北士科接軌；因北士科交通便利、極具優勢的地理位置，且相較於內湖科技園區與南港軟體園區，尚有開發空間，該區無疑是大台北科技發展的最後關鍵拼圖。

未來北士科在與內科、南港連動，加上區域本身發展，勢必將讓北投、天母居住聚落回歸熱情，社子、關渡、淡水等周邊房價低基期區域亦備受矚目一路受惠，進而推動台北移居新趨勢。

信義代銷指出，輝達效應著實已讓近期冷淡的房市泛起漣漪，顯示台灣AI科技主角已正式在北台灣啟動；未來隨著北士科的逐步成熟，及捷運環狀線的積極規劃與動工，皆可預期讓台北市核心有所變動。

信義代銷表示，值得注意的，則是鄰近北士科僅一橋之隔的士林延平北路五段至六段地區，開啟對外亮相的黃金時機；目前該區有包括漢皇集團在內等建商投入都市更新，其中漢皇已在士林區延平北路五段布局，預計今年底推出區域首座公辦都更案「士林海光」。

輝達 房市 台積電

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