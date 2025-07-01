南市府標售南科FG、鹽行國中區段土地掀熱潮 延長投標期限
廣受建築業界關注的南科FG及鹽行國中區段徵收區住、商土地標售案，因業界及投資人反映向金融機構貸款審核期間較長，且須充分掌握土地資訊與標售條件，南市地政局今天宣布延長投標期限至8月5日，隔天開標。
台南市地政局為促進市有土地有效開發與合理利用，原訂7月17日辦理今年第1次區段徵收剩餘可建築土地標售案開標作業，但為提供投標人更充裕的評估準備時間，決定調整標售投標及開標時程，延長公告及投標期間至8月5日止，開標日期順延至8月6日上午10時，於永華市政中心10樓東側小禮堂舉行。
地政局表示，此土地標售自6月17日起辦理公告，標售標的具備開發潛力，地點精華，深具市場關注度。此次展延投標期限，因業界及投資人反映向金融機構貸款審核期間較長，且須充分掌握土地資訊與標售條件，因此延長公告與投標期限至8月5日止，投標文件請於投標截止日前以掛號寄達「台南成功路郵局第389號信箱」。
此次標售案共釋出10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，其中南科FG區共釋出7標8筆土地，屬第二之一種及第三之二種住宅區用地，第二之一種住宅區建蔽率50%、容積率150%，第三之二種住宅區建蔽率50%，容積率180%。土地面積從407.01平方公尺至1萬2370.3平方公尺，適合規模彈性規劃建築住宅開發，其中有1標2筆土地合併標售，鼓勵整合使用、提升土地效益。
鹽行國中區段標售案，將標售3標5筆土地，有1標3筆土地合併標售，包含住宅區與商業區用地，土地面積從859.74平方公尺至3735.67平方公尺，住宅區建蔽率50%、容積率200%，商業區建蔽率60%、容積率240%。其中商業區標的允許商業、餐飲、零售等多元用途，有助提升地方經濟活力，形成新興生活與商業聚落。
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