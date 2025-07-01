盤點三鐵共構車站周邊住宅交易 板橋車站買氣最旺、這兩站價格最親民

據實價登錄資料，近一年三鐵共構車站周邊1公里內之住宅價量交易中，板橋車站近一年成交量高達540筆，是買氣最熱絡的三鐵共構車站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，板橋車站是北部最早發展的三鐵共構車站之一，結合了高鐵、台鐵與捷運板南線，加上環狀線通車後提升區域吸引力，交通網絡更為強化，成為新北市的重要交通樞紐，通勤至北市也十分便利，成為需要在雙北之間往返的眾多通勤族首選。

陳金萍表示，板橋車站位於新板特區內，鄰近新北市政府、百貨商場及眾多商辦大樓等，區域內匯聚行政機構、商業機能與娛樂設施，吸引了許多企業總部與金融機構進駐，而隨著人口導入與就業機會增加，住宅需求也同步攀升，使板橋不僅穩固其核心地位，也成為自住與置產族群積極布局的熱門區域。

陳金萍分析，目前板橋車站周邊均價達6字頭，相較於台北市的高房價，板橋車站周邊價格更具吸引力，加上交通與發展潛力優勢，也帶動房市交易熱度持續上升。

做為「三心六線」重點發展區域之一的桃園車站，未來將串聯台鐵、捷運綠線與棕線等，除了可以快速銜接雙北地區，也大幅提升區域內的短程通勤的便利性。

此外，陳金萍指出，桃園車站周邊擁有新光三越、遠東百貨等大型商場，亦涵蓋學區、夜市與各式生活所需店家，因此，無論是通勤族還是家庭，皆十分適合。據統計，過去一年桃園車站周邊交易量達341筆，幾乎每日成交一件，住宅平均每坪成交價約30.9萬元，整體房價相對親民，而隨著軌道建設逐步落地，發展潛力可期。

價格同樣親民，交易也十分熱門的還有新左營車站。陳金萍表示，新左營車站整合了高鐵、台鐵與捷運紅線，並與環球購物中心相連，形成完整交通與生活機能圈。而近年受惠台積電（2330）楠梓設廠、左營高鐵特區規劃等議題，逐漸成為高雄新興房市焦點。

近一年新左營車站周邊每坪成交價約32.8萬元、交易件數則達到357件，也顯示在眾多利多題材的加持下，逐漸吸引首購族與外來置產族群目光，長期仍具成長空間。

至於高鐵台南站，陳金萍表示，在高鐵特定區的規劃下，台南站未來將結合台鐵沙崙站與捷運藍線，成為台南第一個三鐵共構車站，區域鄰近沙崙智慧科學城、三井Outlet廣場亦已進駐。然而高鐵台南站周遭尚處於開發的初期階段，推案量有限，近一年的交易量僅有9件，未來高鐵台南站周遭房市的發展，仍需要一段時間。