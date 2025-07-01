6月房市交易土城大洗三溫暖 較前月大減483棟減幅新北最高
新北市政府地政局今發布6月全市房市交易移轉棟數共計4211棟，較5月的4816棟減少605棟，減幅達12.6%。其中土城區交易量變化最為顯著。土城區在114年5月單月交易達到前所未見的高點，然而至6月交易量明顯回落，較前月大減483棟，成為新北市減幅最大的行政區。
新北整體交易件數由5月的5110件降至6月的4594件，減少516件，減幅為10.1%。本次交易量下滑，主要與新成屋及中古屋移轉量同步減少有關。
就行政區分析，以土城區交易量變化最為顯著。土城區在今年5月因土城暫緩重劃區交屋，出現新成屋大量移轉，單月交易達到前所未見的高點，較4月大幅增加977棟，成為當月帶動新北市整體房市交易量成長的主要推手。
然而至6月，土城區交易量明顯回落，較前月大減483棟，成為全新北減幅最大的行政區。地政局分析此現象主要與5月大量新成屋集中交屋有關，造成短期交易量基期偏高，6月自然出現明顯回調。
除土城區外，新莊區與汐止區6月的交易量也分別較5月減少120棟與111棟，顯示多區房市在歷經5月的交易熱潮後，逐漸回歸常態水位。
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