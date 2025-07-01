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麗寶新藥攜手陽明交大 運用 AI 技術加速抗癌藥開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗寶新藥與陽明交通大學1日宣布簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「人工智慧導向之新藥開發計畫」。

簽約儀式現場，包括輝達（NVIDIA）、日商大和企業投資、基因線上、以及元盛生醫電子、群聯電子（8299）、樂達等知名科技與生技相關公司，都到場見證這歷史性的一刻。

麗寶新藥總經理劉朝瀚表示，「陽明交通大學在人工智慧、系統生物學及生醫工程領域擁有卓越的研究成果，積累了豐富的疾病模擬、臨床數據建模及藥物機制預測經驗。這次雙方強強聯手，目標將AI運用在臨床藥物開發上，以縮短試驗時程並提升藥物測試的效率與準確度，同時也加速藥證的取得。」

麗寶集團旗下的麗寶新藥生物科技股份有限公司自2017年成立以來，專注於開發業界首創（first-in-class）之免疫治療藥物，其中進度最快的適應症CTCL目前已完成臨床二期試驗並已取得美國與歐盟之孤兒藥認證資格，預計於今年底啟動全球第三期臨床試驗。

國立陽明交通大學由校長林奇宏代表簽約。去年輝達創辦人黃仁勳曾公開點名與全台17所大學啟動AI計畫，並協助成立「NVIDIA．陽明交大聯合創新中心」的校級研究中心，讓陽明交大朝向AI University的目標邁進。

這次麗寶新藥與陽明交大跨界合作，校方的生醫所所長孫家偉強調，「雙方合作將使新藥設計不再只有分子結構的研析，而是以Token形式（大型語言模組）進入AI模型，進而重新被詮釋、學習與生成。」未來，雙方將深化產學合作，積極推動研究成果的商品化，與國際接軌，攜手打造台灣在 AI 導向藥物開發領域的創新典範，為全球患者提供更多治療新選擇。

而麗寶新藥也將持續拓展NM-IL-12適應症範圍，並積極布局國際市場與策略聯盟，結合次世代免疫與細胞療法趨勢，力求成為全球免疫療法新標竿，創造商業與醫療雙重價值。並預計於2025年第4季登錄興櫃，更積極一步步踏實推動上櫃、上市，強化公司研發動能、市場拓展與國際合作。

陽明 AI

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