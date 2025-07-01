麗寶新藥攜陽明交大開發抗癌新藥 年底皮膚T細胞淋巴瘤第三期臨床試驗

為了讓抗癌新藥加速上市，麗寶新藥與國立陽明交通大學1日簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「人工智慧導向之新藥開發計畫」，合作開發抗癌新藥，預計今年底啟動皮膚T細胞淋巴瘤第三期臨床試驗。

今日簽約儀式現場，包括輝達（NVIDIA）、日商大和企業投資、基因線上、以及元盛生醫電子、群聯電子（8299）、樂達等知名科技與生技相關公司，都到場見證這歷史性的一刻。

麗寶新藥總經理劉朝瀚（Dr. Henry Liu）表示，陽明交通大學在人工智慧、系統生物學及生醫工程領域擁有卓越的研究成果，積累了豐富的疾病模擬、臨床數據建模及藥物機制預測經驗，這次雙方強強聯手，目標將AI運用在臨床藥物開發上，以縮短試驗時程並提升藥物測試的效率與準確度，同時也加速藥證的取得。

麗寶集團表示，集團旗下的麗寶新藥生物科技自2017年成立以來，專注於開發業界首創（first-in-class）之免疫治療藥物，目前核心開發中產品NM-IL-12可應用於急性輻射症候群（HSARS）、皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）、瀰漫性B細胞淋巴瘤（DLBCL）、輻射傷口癒合及CAR-T細胞療法等領域，其中進度最快的適應症CTCL目前已完成臨床二期試驗並已取得美國與歐盟之孤兒藥認證資格，預計於今年底啟動全球第三期臨床試驗。

麗寶集團表示，根據NM-IL-12藥理機制，其有望與現今主流的癌症療法，如放射線治療、化學治療、免疫與細胞治療等作合併治療，除了可在療效上展現協同作用，同時亦可展現出降低原有療法副作用之趨勢，展現雙重效果之抗癌潛力，有助於提供患者更具醫療效益並兼顧良好生活品質之組合式療法。

今天簽約儀式由國立陽明交通大學校長林奇宏代表簽約，去年輝達創辦人黃仁勳曾公開點名與全台17所大學啟動AI計畫，並協助成立「NVIDIA．陽明交大聯合創新中心」的校級研究中心，讓陽明交大朝向AI University的目標邁進。

此次麗寶新藥與陽明交大跨界合作，校方的生醫所所長孫家偉表示，雙方合作將使新藥設計不再只有分子結構的研析，而是以Token形式（大型語言模組）進入AI模型，進而重新被詮釋、學習與生成。

孫家偉表示，未來雙方將深化產學合作，積極推動研究成果的商品化，與國際接軌，攜手打造台灣在 AI 導向藥物開發領域的創新典範，為全球患者提供更多治療新選擇。