第一大天地拚明年底營運 首度公開隈研吾「月亮灣」空橋

隈研吾打造台中新地標！總投資額逾260億元的「D-ONE第一大天地」，1日首度公開由日本建築大師隈研吾操刀設計的地標亮點：「月亮灣」空橋，象徵城市生活與國際視野的嶄新起點。主導開發的第一大國際表示，目前全案依進度施工中，預計今年底上樑，力拚明年底完工營運。

位於台中高鐵站正對面的「D-ONE第一大天地」，坐落於台中三鐵共構區，基地面積超過15公頃，商場總營業面積是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍。預計進駐廠商約1,000家，是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案。

此案於去年6月30日盛大動土，預計明年底完工及取得使照，整體涵蓋百貨購物中心、五星級酒店、國際金融大樓、多功能會展中心、劇場與藝術博物館等設施。其中第一期商場及立體停車場，力拚明年底營運，未來，D-ONE第一大天地將成為台灣最大的國際級百貨購物中心。

第一大國際開發營運長戴蔭本指出，由日本建築大師隈研吾領銜設計的「月亮灣」空橋首度對外發表，「月亮灣」空橋是一座突破傳統思維的環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街與連結1樓廣場。

空橋設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉的城市節奏。象徵城市與自然共生的願景，更是D-ONE攜手國際團隊對未來城市生活所提出的感性提案。

戴蔭本表示，「月亮灣」空橋突破傳統橋樑僅連接兩點的線性結構，以環形動線巧妙融合地面景觀、三鐵空橋層與商場商業街，形成立體城市動線系統，提升行人可達性與場域活力。

橋體強調流動與向心性，使人流自然而然停留與交匯，營造出充滿動態感的公共場域。步行其間，民眾可俯瞰城市景觀，感受不同標高所帶來的豐富都市氛圍。

橋上空間以木造集成材搭接，呈現溫潤且富層次的構造美學。造型頂蓋以漸變開合形成光影變化，搭配綠植、水霧與情境燈光，豐富整體空間體驗。

夜間燈光分為兩種模式：平日為柔和月光般的暖色調，節慶期間則轉化為象徵月蝕的動態燈光藝術。橋上並設有遮蔭與停留空間，適合日夜舉行多元活動，如藝術展演、品牌發表或節慶慶典，並結合夜間燈光設計，成為未來的社群熱點與自媒體打卡聖地。

戴蔭本表示，台中高鐵站區域建設發展蓬勃起飛，隨著週遭的開發，帶動大台中地區經濟發展，對於汽車、機車停車轉乘需求日益提升，停車空間愈發稀缺。

為實現便捷交通的願景，D-ONE第一大天地於高鐵、台鐵及台中捷運三鐵共構站正前方，規劃超級巨無霸最大立體停車場，擁有近3,000個汽車停車位及2,400多個機車停車位，為台灣單層面積最大，停車數量體最多的立體停車場。

此外，再結合規劃有超過2,000個汽車停車位的商場停車場，合計全項目可供給超過5,000個汽車停車位，滿足高鐵特區停車需求，提供前所未有的交通便利，及對每日往返的旅客服務、最便捷的生活品質；同時也滿足D-ONE第一大天地商場、酒店、辦公樓、會展的停車需求。