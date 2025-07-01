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第一大天地拚明年底營運 首度公開隈研吾「月亮灣」空橋

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
D-ONE第一大天地目前依進度施工中，預計今年底上樑，力拚明年底完工營運。記者宋健生/攝影
D-ONE第一大天地目前依進度施工中，預計今年底上樑，力拚明年底完工營運。記者宋健生/攝影

隈研吾打造台中新地標！總投資額逾260億元的「D-ONE第一大天地」，1日首度公開由日本建築大師隈研吾操刀設計的地標亮點：「月亮灣」空橋，象徵城市生活與國際視野的嶄新起點。主導開發的第一大國際表示，目前全案依進度施工中，預計今年底上樑，力拚明年底完工營運。

位於台中高鐵站正對面的「D-ONE第一大天地」，坐落於台中三鐵共構區，基地面積超過15公頃，商場總營業面積是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍。預計進駐廠商約1,000家，是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案。

此案於去年6月30日盛大動土，預計明年底完工及取得使照，整體涵蓋百貨購物中心、五星級酒店、國際金融大樓、多功能會展中心、劇場與藝術博物館等設施。其中第一期商場及立體停車場，力拚明年底營運，未來，D-ONE第一大天地將成為台灣最大的國際級百貨購物中心。

第一大國際開發營運長戴蔭本指出，由日本建築大師隈研吾領銜設計的「月亮灣」空橋首度對外發表，「月亮灣」空橋是一座突破傳統思維的環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街與連結1樓廣場。

空橋設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉的城市節奏。象徵城市與自然共生的願景，更是D-ONE攜手國際團隊對未來城市生活所提出的感性提案。

戴蔭本表示，「月亮灣」空橋突破傳統橋樑僅連接兩點的線性結構，以環形動線巧妙融合地面景觀、三鐵空橋層與商場商業街，形成立體城市動線系統，提升行人可達性與場域活力。

橋體強調流動與向心性，使人流自然而然停留與交匯，營造出充滿動態感的公共場域。步行其間，民眾可俯瞰城市景觀，感受不同標高所帶來的豐富都市氛圍。

橋上空間以木造集成材搭接，呈現溫潤且富層次的構造美學。造型頂蓋以漸變開合形成光影變化，搭配綠植、水霧與情境燈光，豐富整體空間體驗。

夜間燈光分為兩種模式：平日為柔和月光般的暖色調，節慶期間則轉化為象徵月蝕的動態燈光藝術。橋上並設有遮蔭與停留空間，適合日夜舉行多元活動，如藝術展演、品牌發表或節慶慶典，並結合夜間燈光設計，成為未來的社群熱點與自媒體打卡聖地。

戴蔭本表示，台中高鐵站區域建設發展蓬勃起飛，隨著週遭的開發，帶動大台中地區經濟發展，對於汽車、機車停車轉乘需求日益提升，停車空間愈發稀缺。

為實現便捷交通的願景，D-ONE第一大天地於高鐵、台鐵及台中捷運三鐵共構站正前方，規劃超級巨無霸最大立體停車場，擁有近3,000個汽車停車位及2,400多個機車停車位，為台灣單層面積最大，停車數量體最多的立體停車場。

此外，再結合規劃有超過2,000個汽車停車位的商場停車場，合計全項目可供給超過5,000個汽車停車位，滿足高鐵特區停車需求，提供前所未有的交通便利，及對每日往返的旅客服務、最便捷的生活品質；同時也滿足D-ONE第一大天地商場、酒店、辦公樓、會展的停車需求。

戴蔭本強調，D-ONE第一大天地以全新建築設計與國際團隊合作，融合交通、商業、文化與自然，打造未來城市藍圖。透過「月亮灣」空橋與立體停車場等核心建設，滿足多元城市需求，更展現台中作為中台灣門戶的發展潛力與國際視野，創造前所未有的城市生活新標準。

總投資逾260億的D-ONE第一大天地，未來將成為全台最大國際級百貨購物中心。記者宋健生/攝影
總投資逾260億的D-ONE第一大天地，未來將成為全台最大國際級百貨購物中心。記者宋健生/攝影
第一大國際開發營運長戴蔭本公開由日本建築大師隈研吾操刀設計的「月亮灣」空橋。記者宋健生/攝影
第一大國際開發營運長戴蔭本公開由日本建築大師隈研吾操刀設計的「月亮灣」空橋。記者宋健生/攝影

高鐵 停車場

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