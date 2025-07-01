漢康抗癌新藥HCB101 以59億元授權上海復宏漢霖公司

漢康-KY（7827）31日公告，自行研發的抗癌生物新藥HCB101，以2.02億美元（約新台幣59億元）授權上海復宏漢霖，未來上市後，並享有6~12％的銷售分潤。

該區域授權範圍涵蓋中國大陸、香港、澳門、東南亞特定國家、以及中東、北非在內的所有MENA地區國家等多個區域市場。

此區域獨家授權合作協議，簽約金1,000萬美元，後續依里程碑收取1.92億美元里程金，以上合計最高達2.02億美元。

HCB101為一款以自主管發平台FBDB（Fc-Based Designer Biologics）打造的多功能融合蛋白生物藥，具備高親和力與選擇性，能精準活化巨噬細胞吞噬癌細胞，並有效避免紅血球及其他血球細胞的誤傷，解決第一代CD47抗體血液學副作用問題。目前該藥已幾近完成全球多中心一期臨床試驗、證實其安全性，並進入二期臨床試驗（2a），在頭頸癌、非何杰金氏淋巴瘤（NHL）等實體瘤與血液腫瘤領域顯示出初步療效訊號。

創立於2020年11月的漢康，資本額12億元。創辦人劉世高前一個創辦的公司復宏漢霖，開發出全球第一個治療小細胞肺癌的PD-1單抗用藥，在免疫治療領域算是已有成功經驗。已登錄興櫃的漢康，聚焦的是較單純抗體藥物、更進階的融合蛋白抗癌領域，自建的FBDB平台，具備開啟人類先天與適應性免疫雙軌抗癌機制，目標突破現有免疫療法尚無法觸及的實體腫瘤領域。

漢康目前有兩個以上研發專案融合蛋白生物藥進行中，截至今年2月底，共有87項獨有的全球專利，其中已有兩項生物藥 進入臨床一、二期階段，並有一項生物藥準備申 請新藥臨床核准。

HCB101是具備高度專一第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，改善過去國際大廠針對該靶點1-3代產品副作用過大與結合力不強等問題，採單藥使用在15種以上癌種共計87種PDX（人源型腫瘤一種移植）試驗有其療效，目前全球Phase Ib/IIa也自2025年3月起，在美國、台灣及中國大陸等多個臨床醫學中心啟動收案，並已有病患入組。

上海復宏漢霖為港股18A上市的大型國際製藥廠，已有5款產品上市銷售，去年淨利潤高達人民幣8.205億元。