中鋼6月出貨量77.8萬公噸 月減11.2%

中鋼（2002）1日公布6月出貨77.8萬噸（包含中龍），較5月的87.6萬噸，減少9.8萬噸，減幅11.2%。其中， 中鋼出貨60.4萬噸，較目標67.8萬噸少7.4萬噸；中龍出貨 17.4萬噸，與目標量相同。 另6月出貨量也比目標85.2萬噸少7.4萬噸。

中鋼統計，集團內銷出貨合計46.2萬噸，較目標少1.9萬噸，主要為因應美國鋼鋁關稅提高至50%後，客戶與其下 游，對於關稅分擔等問題無法立即達成共識，因此為降低風險，拉貨意願不高。

外銷出貨合計31.6萬噸，較目標37.1萬噸減少5.5萬噸，主因為6月下雨日數多，整體外銷出貨不順暢。部分外銷訂 單，雖已裝船，但因無法整批銷帳，致使出貨量滑落至下月。

整體而言，6月出貨續減仍是受關稅政策影響，需求疲軟，導致出貨力道減弱，加上6月氣候不佳，外銷出貨不順、裝船不及，同時也是與本月原訂出貨目標量85萬噸，出現落差較大的原因。

中鋼表示，美國政府對鋼鋁，以及其下游相關產品，課徵高額關稅，使得美國國內買氣低迷，鋼鐵市場並無太大波 動；中國大陸雖今年前五月粗鋼產量同比下降1.7%，但鋼鐵內需續跌，前五月出口量同比成長8.9%，廉價鋼材依舊外溢；東南亞近期推出一連串防堵紅色供應鏈政策，鋼價出現止跌回穩的跡象。未來靜待台美貿易談判是否有新一步進展，能為台灣鋼鐵業帶來新的轉機。