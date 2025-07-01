快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

凱基證券推動永續教育 邀學童共賞生態電影守護地球

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會邀請國小學生觀賞自然生態紀錄電影，執行長曾錦隆（前排中）、導演舒夢蘭（前排右五）親自到場鼓勵孩童共同守護環境。(凱基證券/提供)
凱基慈善基金會邀請國小學生觀賞自然生態紀錄電影，執行長曾錦隆（前排中）、導演舒夢蘭（前排右五）親自到場鼓勵孩童共同守護環境。(凱基證券/提供)

凱基證券秉持永續共好理念，積極落實企業社會責任，透過凱基證券捐助的凱基慈善基金會，近日邀請國小學童欣賞自然生態紀錄電影「守護我們的星球」，見證全球暖化造成的氣候浩劫與極地動物瀕臨絕種之威脅，希望教育學童從小開始重視永續，並在日常生活中以實際行動節能減碳，一起為保護地球盡一份心力。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，由於地球暖化影響全球各地區的氣候模式，產生極端天氣變化，希望透過本次紀錄片觀賞，讓小朋友從小了解生態環境的變化，用心守護我們的星球。新北市更寮國小吳老師感謝凱基慈善基金會的邀約，讓孩童深刻感受南北極生物、生態與冰川看似遙遠，實際卻與我們的生活息息相關，而極地環境的破壞對日常生活的影響更發人深省；現場學童們則為北極熊找不到食物感到難過，並在看到企鵝的棲息地遭到破壞後，紛紛表示想為地球盡一份心力，提到未來會使用環保餐具，也不會亂丟垃圾破壞生態，更有小朋友希望長大後能有機會到極地，探索這顆美麗的星球。

「守護我們的星球」紀錄片耗時15年的時間，從南極開始走遍七大洲共60多個國家，將南北極的宏偉壯麗及罕見的極地動物完整於大螢幕中呈現，導演舒夢蘭更親臨現場與學童分享執導這部電影的初心，她指出環境永續「只有了解，才會在乎，也才能真正改變」，珍貴的極地風光，長期經人類的過度開發和地球暖化劇變，一再遭到破壞，希望透過紀錄片的分享能引起更多共鳴，並鼓勵孩童進一步成為自然生態的守護者。

凱基慈善基金會長期關懷弱勢孩童，為突發變故的學生家庭提供急難救助、弱勢孩童準備營養早餐、午餐加菜營養加分，持續幫助弱勢學生健康成長，協助弱勢家庭度過最艱難的時刻，並為社會注入正能量，邁向永續的美好未來。

自然生態 凱基證

延伸閱讀

「善意的競爭」惠利被爆熱戀男舞者　經紀公司回應了

《拼命三郎》譚耀文x鄭浩南 真男人！落魄大佬為兒子再次拼命

惡魔回來了！《穿著Prada的惡魔2》梅姨、安海瑟薇正式開工 還找了「他」當女魔頭的尪

凱基人壽調升宣告利率

相關新聞

爆冷！全台「最富里」變了 房仲：有神秘富豪遷入

財政部發布最新綜所稅統計專冊，全台「最富里」大洗牌，台北市松山區中華里以平均每戶年綜合所得526.6萬元，擠下稱霸多年的...

倒數七天！首波中央社宅招租 7月8日截止受理

首波中央社宅，位於雙北、桃園及高雄共4案招租中，即將於7月8日截止受理申請！請有意申請社宅的民眾，把握機會於截止日前，至...

創櫃板再添生力軍 深禾醫7月2日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，深禾醫學科技股份有限公司（7681）產業類別為生技醫療，將於...

國發會新數據 專家：房市「脆弱時刻」來了！

國發會發布最新5月景氣燈號，其中領先指標已跌破100以下；馨傳不動產執行長何世昌表示，倘若以往的規律不變，領先指標持續低...

泰福新紀元 生物藥打進美國 授權當地藥廠2025年下半年銷售

保瑞集團旗下泰福-KY昨（30）日宣布，該公司開發的生物相似藥NYPOZI，授權給美國藥廠Invagen在美銷售。業內指...

四大房仲交易 雙位數下滑 6月年減逾四成

四大房仲6月內部店頭交易量，與去年同期買氣暢旺相比、大減四至五成幅度，顯見房市未脫離打炒房政策陰霾，又有以伊戰爭、新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。