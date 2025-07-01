迎戰暑假檔期，王品集團火鍋再出招，「和牛涮」台中文心崇德店盛大煥新，7/5-7/20推出台中店好禮，於活動期間社群打卡，可享頂級和牛套餐88折外，點頂級和牛套餐還能享草莓風味麻糬鯛魚燒、黑糖麻糬鯛魚燒限店獨家口味無限吃。

即日起「聚日式鍋物」推出5大全新湯頭及9道主餐，7/24前領優惠券、消費任一道全新主餐即享88折。「向辣 麻辣鍋吃到飽」則升級海陸頂級享套餐，加入極上和牛鞍下吃到飽，還有最新炙燒焦糖卡士達泡芙，讓人忍不住一口接一口。

台中鐵粉久等了，「和牛涮」台中文心崇德店將於7/5重新開幕，除了打造全新店裝迎客，更加碼多重優惠。7/5-7/20活動期間，進台中店消費、在FB或IG社群打卡，享頂級和牛套餐88折。

點頂級和牛套餐，享草莓風味麻糬鯛魚燒及黑糖麻糬鯛魚燒2款限定款口味無限吃到飽，只有在台中店才吃的到。7/5-8/31還有全台門店同慶，粉絲狂敲碗的焦糖炙燒和牛壽司限時回歸，炙燒香氣搭配和牛油脂，重現入口即化的經典滋味。

網路票選第一名牛奶鍋「聚」，即日起菜單再升級，加入全新5款特色湯頭、9款主餐組合，讓吃鍋選擇更多元。最新湯頭涵蓋日光番茄湯、旨味牛骨湯、韓式泡菜湯、胡椒雞白湯與漢方御膳湯等人氣口味。9款主餐囊括極上和牛鞍下、特上日本A5和牛、高蛋白鮮切雞胸等選擇，富含大量蛋白質是健身族最愛，還有究極海鮮盛宴內含草蝦、鮮魷、北海道干貝等8種海鮮食材，海鮮控必點。即日起到7/24，到王品瘋美食App領券，即可享點任一道新主餐88折優惠。